Спаллетти: «Лидерство «Наполи» ничего не значит, нам предстоит сложный путь»

Сегодня «Наполи» без проблем разобрался с «Сампдорией» в рамках пятого тура Серии А, тем самым возглавив турнирную таблицу чемпионата. У неаполитанцев пять побед в пяти играх, но наставник команды Лучиано Спаллетти не спешит радоваться успехам.

«Это всего лишь старт сезона. Мы должны спокойно относиться к этому, нам еще не хватает минимум 72 очка, чтобы попасть в Лигу чемпионов, если учитывать статистику предыдущих сезонов. Наше лидерство ничего не значит, нам предстоит сложный путь», - прокомментировал специалист в интервью Football Italia.

Стоит добавить, что в пяти поединках внутреннего первенства «Наполи» пропустил лишь два мяча, что является лучшим показателем в сезоне – столько же только у «Милана».