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Голландия

Онана может перейти в «Наполи»

23 Сентября 2021 • 12:26 Комментировать
Аякс
...
Гронинген
25.09 19:45

Вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передаёт Calcio Mercato. По данным источника, предметный интерес к футболисту проявляет «Наполи».

Ранее сообщалось, что Онана также интересуются «Арсенал» и «Интер», которого считали фаворитом в борьбе за подписание камерунца. Контракт вратаря с «Аяксом» рассчитан до середины 2022 года, и он уже дал понять, что не будет его продлевать.

Напомним, что Онана является воспитанником «Барселоны». В составе «Аякса» он выступает с 2015 года. За это время он сыграл 204 матча, в которых пропустил 180 голов.

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Наполи Андре Онана
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