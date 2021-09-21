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Голландия

Тен Хаг опроверг слухи о переговорах с «Барселоной»

21 Сентября 2021 • 23:21 Комментировать
Кадис
...
Барселона
5.70 4.50 1.53
23.09 23:00

После провального старта сезона в исполнении «Барселоны» начали появляться слухи касательно возможной отставки главного тренера команды Рональда Кумана. Среди кандидатов на должность преемника специалиста числился наставник «Аякса» Эрик Тен Хаг.

Впрочем, сам голландец опроверг данную информацию. «И что мне Вам сказать? У меня полно дел в «Аяксе», а эти ваши инсайды... может, кому-то от них весело, но точно не мне», - обратился Тен Хаг к журналистам ESPN.

Стоит отметить, что действующий контракт специалиста с лидером чемпионата Голландии рассчитан до лета 2023 года.  Также напомним, что помимо Тен Хага «Барселона»заинтересована в приглашении Роберто Мартинеса из сборной Бельгии и Хави, являющегося легендой «сине-гранатовых».

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Аякс Барселона Эрик тен Хаг
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