Вчера «Наполи» на выезде разгромил «Удинезе» со счётом 4:0 в рамках четвертого тура Серии А. Данная победа позволила команде Спаллетти возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии.

Таким образом, «Наполи» возглавил таблицу Серии А впервые с февраля 2018 года. Тогда главным тренером команды был Маурицио Сарри, который в том же 2018 году покинул неаполитанский клуб и возглавил «Челси».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету «Наполи» четыре победы в четырех матчах Серии А. Ранее команда Спаллетти «Венецию», «Дженоа» и «Ювентус». В следующем туре ей предстоит сыграть на выезде с «Сампдорией».