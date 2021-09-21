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Серия А

«Наполи» возглавил таблицу Серии А впервые с февраля 2018 года

21 Сентября 2021 • 08:34 Комментировать
Наполи
...
Кальяри
1.30 5.70 9.50
26.09 21:45

Вчера «Наполи» на выезде разгромил «Удинезе» со счётом 4:0 в рамках четвертого тура Серии А. Данная победа позволила команде Спаллетти возглавить турнирную таблицу чемпионата Италии.

Таким образом, «Наполи» возглавил таблицу Серии А впервые с февраля 2018 года. Тогда главным тренером команды был Маурицио Сарри, который в том же 2018 году покинул неаполитанский клуб и возглавил «Челси».

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету «Наполи» четыре победы в четырех матчах Серии А. Ранее команда Спаллетти «Венецию», «Дженоа» и «Ювентус». В следующем туре ей предстоит сыграть на выезде с «Сампдорией».

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