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Инсинье: «Наполи» нельзя задирать нос, впереди много матчей»

27 Сентября 2021 • 10:23 Комментировать
Наполи
2:0
Кальяри
окончен

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье пообщался с журналистами после поединка с «Кальяри» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Неаполитанский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0.

«Мы отлично стартовали, однако нельзя задирать нос и парить в облаках. Впереди еще очень много матчей. В минувшем сезоне нам не хватило одного очка до Лиги чемпионов, в этот раз нужно это исправить», - передает слова футболиста DAZN.

По итогам шести туров чемпионата Италии неаполитанцы набрали 18 очков и занимают первое место в таблице. В следующем туре команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет против «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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