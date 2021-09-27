Инсинье: «Наполи» нельзя задирать нос, впереди много матчей»

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье пообщался с журналистами после поединка с «Кальяри» в рамках шестого тура чемпионата Италии. Неаполитанский коллектив отпраздновал победу со счетом 2:0.

«Мы отлично стартовали, однако нельзя задирать нос и парить в облаках. Впереди еще очень много матчей. В минувшем сезоне нам не хватило одного очка до Лиги чемпионов, в этот раз нужно это исправить», - передает слова футболиста DAZN.

По итогам шести туров чемпионата Италии неаполитанцы набрали 18 очков и занимают первое место в таблице. В следующем туре команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет против «Фиорентины».