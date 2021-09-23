«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Сампдории», «Лацио» спас игру в Турине

В четверг в Серии А завершается пятый тур. «Наполи» продолжает набирать очки по максимуму. Коллектив Лучано Спаллетти сегодня разгромил на выезде «Сампдорию» со счётом 4:0. Дубль в активе Виктора Осимхена, также забивали Фабиан Руис и Пётр Зелиньски.
В параллельном матче «Лацио» играл в Турине и разочаровал своих болельщиков. Римляне уступили «Торино» по всем статьям и едва не остались ни с чем. Казалось, все решил гол Марко Пьяцы на 76-й минуте. Перед финальным свистком Чиро Иммобиле реализовал пенальти - 1:1.
Протокол игры
|10' Осимхен Виктор (0:1)
|39' Фабиан Руис (0:2)
|50' Осимхен Виктор (0:3)
|59' Зелиньски Пётр (0:4)
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош 71' ( Депаоли Фабио ( 71' ) • 76'Йосида Майя • Колли Омар • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Торсби Мортен 71' ( Аскилдсен Кристоффер ( 71') • Адриен Силва 55' ( Торрегросса Эрнесто ( 55') • Дамсгор Миккель • 28'Капуто Франческо 84' ( Киерво Риккардо ( 84') • Квальярелла Фабио 55' ( Экдаль Альбин ( 55')
Запасные: Феррари Алекс • Равалья Никола • Дрэгушин Раду • Фальконе Владимиро • Шабо Юлиан • Тримболи Симоне • Мурру Никола
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир 48' ( Манолас Костас ( 48' ) • 87'Кулибали Калиду • Руй Мариу • Фабиан Руис • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Лосано Ирвинг 81' ( Уна Адам ( 81') • Зелиньски Пётр 68' ( Политано Маттео ( 68') • Инсинье Лоренцо 68' ( Элмас Эльиф ( 68') • Осимхен Виктор 82' ( Петанья Андреа ( 82')
Запасные: Davide Marfella • Малку Кевин • Мерет Алекс • Жуан Жезус • Дзаноли Алессандро
23 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|(1:0) Пьяца Марко 76'
|90' Иммобиле Чиро (1:1)
Милинкович-Савич Ваня • Джиджи Коффи • Бремер Глейсон • Родригес Рикардо • Синго Уилфрид • Побега Томмазо • Мандрагора Роландо 18' 63' ( Ансальди Кристиан ( 63') • Эйна Ола 31' 63' ( Лукич Саша ( 63') • Линетти Кароль 74' ( Пьяца Марко ( 74') • Брекало Йосип 37' 74' ( Ринкон Томас ( 74') • Санабрия Антонио
Запасные: Базелли Даниэле • Бериша Этрит • Войвода Мергим • Джемелло Лука • Варминг Магнус • Верди Симоне • Буонджорно Алессандро • Зима Давид
Рейна Пепе • Марушич Адам 45' 62' ( Лаццари Мануэль ( 62') • Луис Фелипе • 65'Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Акпа-Акпро Жан-Даниэль 79' ( Мурики Ведат ( 79') • Катальди Данило 70' ( Лукас Лейва ( 70') • Альберто Луис 46' ( Педро Родригес ( 46') • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро • Моро Рауль 46' ( Милинкович-Савич Сергей ( 46' ) 60'
Запасные: Адамонис Марюс • Башич Тома • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Эскаланте Гонсало • Ромеро Лука
23 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).