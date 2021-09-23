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Серия А

«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Сампдории», «Лацио» спас игру в Турине

23 Сентября 2021 • 21:27 Комментировать (1)
Сампдория
0:4
Наполи
окончен

В четверг в Серии А завершается пятый тур. «Наполи» продолжает набирать очки по максимуму. Коллектив Лучано Спаллетти сегодня разгромил на выезде «Сампдорию» со счётом 4:0. Дубль в активе Виктора Осимхена, также забивали Фабиан Руис и Пётр Зелиньски.

В параллельном матче «Лацио» играл в Турине и разочаровал своих болельщиков. Римляне уступили «Торино» по всем статьям и едва не остались ни с чем. Казалось, все решил гол Марко Пьяцы на 76-й минуте. Перед финальным свистком Чиро Иммобиле реализовал пенальти - 1:1.

Протокол игры  
Сампдория 0:4 Наполи
    10' Осимхен Виктор (0:1)
    39' Фабиан Руис (0:2)
    50' Осимхен Виктор (0:3)
    59' Зелиньски Пётр (0:4)
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош   71' (Депаоли Фабио (   71'   76') Йосида Майя Колли Омар Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Торсби Мортен   71' (Аскилдсен Кристоффер (   71') Адриен Силва   55' (Торрегросса Эрнесто (   55') Дамсгор Миккель   28' Капуто Франческо   84' (Киерво Риккардо (   84') Квальярелла Фабио   55' (Экдаль Альбин (   55')
Запасные: Феррари Алекс Равалья Никола Дрэгушин Раду Фальконе Владимиро Шабо Юлиан Тримболи Симоне Мурру Никола
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир   48' (Манолас Костас (   48'   87') Кулибали Калиду Руй Мариу Фабиан Руис Замбо-Ангисса Андре-Франк Лосано Ирвинг   81' (Уна Адам (   81') Зелиньски Пётр   68' (Политано Маттео (   68') Инсинье Лоренцо   68' (Элмас Эльиф (   68') Осимхен Виктор   82' (Петанья Андреа (   82')
Запасные: Davide Marfella Малку Кевин Мерет Алекс Жуан Жезус Дзаноли Алессандро
23 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Торино 1:1 Лацио
(1:0) Пьяца Марко 76'    
    90' Иммобиле Чиро (1:1)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Джиджи Коффи Бремер Глейсон Родригес Рикардо Синго Уилфрид Побега Томмазо Мандрагора Роландо   18'   63' (Ансальди Кристиан (   63') Эйна Ола   31'   63' (Лукич Саша (   63') Линетти Кароль   74' (Пьяца Марко (   74') Брекало Йосип   37'   74' (Ринкон Томас (   74') Санабрия Антонио
Запасные: Базелли Даниэле Бериша Этрит Войвода Мергим Джемелло Лука Варминг Магнус Верди Симоне Буонджорно Алессандро Зима Давид
Рейна Пепе Марушич Адам   45'   62' (Лаццари Мануэль (   62') Луис Фелипе   65' Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Акпа-Акпро Жан-Даниэль   79' (Мурики Ведат (   79') Катальди Данило   70' (Лукас Лейва (   70') Альберто Луис   46' (Педро Родригес (   46') Андерсон Фелипе Иммобиле Чиро Моро Рауль   46' (Милинкович-Савич Сергей (   46'   60')
Запасные: Адамонис Марюс Башич Тома Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Эскаланте Гонсало Ромеро Лука
23 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

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Лацио Торино Сампдория Наполи
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Комментарии (1)
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3Tituli
23 Сентября 2021 в 21:29
Наполи пока выглядят опаснее всех. Кто бы мог подумать...
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окончен Сампдория 0:4 Наполи
окончен Торино 1:1 Лацио
23.09  21:45 Рома ... Удинезе 1.67 4.2 4.9
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Сегодня, 23 Сентября
21:27 · Италия. Серия А
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