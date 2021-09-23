«Наполи» продолжает идти без потерь после разгрома «Сампдории», «Лацио» спас игру в Турине

В четверг в Серии А завершается пятый тур. «Наполи» продолжает набирать очки по максимуму. Коллектив Лучано Спаллетти сегодня разгромил на выезде «Сампдорию» со счётом 4:0. Дубль в активе Виктора Осимхена, также забивали Фабиан Руис и Пётр Зелиньски.

В параллельном матче «Лацио» играл в Турине и разочаровал своих болельщиков. Римляне уступили «Торино» по всем статьям и едва не остались ни с чем. Казалось, все решил гол Марко Пьяцы на 76-й минуте. Перед финальным свистком Чиро Иммобиле реализовал пенальти - 1:1.