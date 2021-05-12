Фонсека: «Интер» был силён весь сезон, я уверен, что в матче с нами ничего не изменится»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против «Интера».

«У «Интера» очень хорошая команда. Хочу поздравить их с чемпионством. Они больше не находятся под давлением, им будет гораздо проще показать свою лучшую игру. «Интер» был силён весь сезон, я уверен, что в матче с нами ничего не изменится», - цитирует Фонсеку пресс-служба римского клуба.

«Интер» примет «Рому» сегодня, 12 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.

После 35 туров римляне занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, а «Интер» уже гарантировал себе первую строчку.