Шкриньяр: «Я остаюсь в «Интере»

Защитник Милан Шкриньяр хочет остаться в «Интере».

«В СМИ часто появляются слухи о моем будущем, но я никогда не читаю и не комментирую их. Я никуда не собираюсь уходить.

Сейчас мне просто хочется насладиться чемпионством, а после окончания сезона я буду готовиться к чемпионату Европы.

Останусь ли я в «Интере» на следующий сезон? Да, конечно, это даже не обсуждается», - цитирует Шкриньяра Sport Aktuality.

26-летний словак сыграл 30 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии и забил три гола. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.