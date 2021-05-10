Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Шкриньяр: «Я остаюсь в «Интере»

10 Мая 2021, 23:40,

Защитник Милан Шкриньяр хочет остаться в «Интере».

«В СМИ часто появляются слухи о моем будущем, но я никогда не читаю и не комментирую их. Я никуда не собираюсь уходить.

Сейчас мне просто хочется насладиться чемпионством, а после окончания сезона я буду готовиться к чемпионату Европы.

Останусь ли я в «Интере» на следующий сезон? Да, конечно, это даже не обсуждается», - цитирует Шкриньяра Sport Aktuality.

26-летний словак сыграл 30 матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии и забил три гола. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Милан Шкриньяр
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