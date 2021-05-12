«Милан» забил 7 мячей «Торино», «Интер» и «Лацио» победили

«Милан» продолжает громить на выезде туринские клубы. После 3:0 над «Ювентусом» последовали 7:0 с «Торино». У Анте Ребича хет-трик.

В параллельном матче «Интер» разобрался с «Ромой» (3:1) и прервал затяжную серию без побед над этим соперником. Марсело Брозович, Матиас Весино и Ромелу Лукаку забивали в составе чемпиона, у соперника отличился Генрих Мхитарян.

«Лацио» лишь на шестой компенсированной минуте дожал вылетающую «Парму» - 1:0.







