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«Милан» забил 7 мячей «Торино», «Интер» и «Лацио» победили

12 Мая 2021, 23:46,

«Милан» продолжает громить на выезде туринские клубы. После 3:0 над «Ювентусом» последовали 7:0 с «Торино». У Анте Ребича хет-трик.

В параллельном матче «Интер» разобрался с «Ромой» (3:1) и прервал затяжную серию без побед над этим соперником. Марсело Брозович, Матиас Весино и Ромелу Лукаку забивали в составе чемпиона, у соперника отличился Генрих Мхитарян.

«Лацио» лишь на шестой компенсированной минуте дожал вылетающую «Парму» - 1:0.

Протокол игры  
Торино 0:7 Милан
    19' Тео Эрнандес (0:1)
    26' Кесси Франк (0:2)
    50' Диас Браим (0:3)
    62' Тео Эрнандес (0:4)
    67' Ребич Анте (0:5)
    72' Ребич Анте (0:6)
    79' Ребич Анте (0:7)
Сиригу Сальваторе Бремер Глейсон Лянко Войнович Буонджорно Алессандро Синго Уилфрид Линетти Кароль   48'   56' (Верди Симоне (   56') Мандрагора Роландо Базелли Даниэле   44'   56' (Ансальди Кристиан (   56') Родригес Рикардо   56' (Ринкон Томас (   56') Дзадза Симоне Бонаццоли Федерико
Запасные: Сава Рэзван Войвода Мергим Белотти Андреа Санабрия Антонио Лукич Саша Уйкани Самир
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес   69' (Леау Рафаэл (   69') Беннасер Исмаэль   41'   46' (Мейте Суалихо (   46') Кесси Франк Кастильехо Самуэль Диас Браим   63' (Крунич Раде (   63') Чалханоглу Хакан   69' (Далот Диогу (   69') Ребич Анте   80' (Манджукич Марио (   80')
Запасные: Габбия Маттео Хёуге Йенс Мальдини Даниэль Романьоли Алессио Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
12 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Протокол игры  
Интер Милан 3:1 Рома
(1:0) Брозович Марсело 11'    
(2:0) Весино Матиас 20'    
    31' Мхитарян Генрих (2:1)
(3:1) Лукаку Ромелу 90'    
Раду Йонуц Шкриньяр Милан Раноккия Андреа Д'Амброзио Данило Дармиан Маттео   78' (Янг Эшли (   78') Барелла Николо Брозович Марсело Весино Матиас   59' (Сенси Стефано (   59') Перишич Иван   59' (Хакими Ашраф (   59') Санчес Алексис   36' (Мартинес Лаутаро (   36' Пинамонти Андреа   77') Лукаку Ромелу
Запасные: Де Врей Стефан Паделли Даниэле Гальярдини Роберто Бастони Алессандро Ханданович Самир Эриксен Кристиан
Фузато Даниэл Карсдорп Рик   82'   88' (Перес Бруно (   88') Манчини Джанлука Кумбулла Мараш   71' Сантон Давиде   28' Кристанте Бриан   77' (Вильяр Гонсало (   77') Дарбо Эбрима   6'   88' (Перес Карлес (   88') Педро Родригес   46' (Эль-Шаарави Стефан (   46') Пеллегрини Лоренцо Мхитарян Генрих Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан Залевский Никола Пасторе Хавьер Жуан Жезус Ибаньес Рожер Фарелли Симоне Миранте Антонио Майораль Борха
12 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Лацио 1:0 Парма
(1:0) Иммобиле Чиро 90'    
Стракоша Томас Патрик   79' (Кайседо Фелипе (   79') Ачерби Франческо   90' Раду Стефан   57' (Эскаланте Гонсало (   57') Лаццари Мануэль Пароло Марко   73' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   73') Катальди Данило   57' (Корреа Хоакин (   57') Альберто Луис Фарес Мохамед Иммобиле Чиро Мурики Ведат   57' (Луис Фелипе (   57')
Запасные: Алиа Марко Марушич Адам Рейна Пепе Лулич Сенад
Сепе Луиджи Диркс Дан Бани Маттиа   84' (Траоре Чака (   84') Валенти Лаутаро Бузи Максим Эрнани Азеведо   90' Куртич Ясмин Зом Симон   84' (Осорио Йордан (   84') Гальоло Риккардо   49'   62' (Лорини Венсан (   62') Пелле Грациано   73' (Корнелиус Андреас (   73') Брунетта Хуан   10'   84' (Грасси Альберто (   84')
Запасные: Загаритис Василиос Болог Ботонд Алвеш Бруну Филиппо Ринальди Камара Дрисса Коломби Симоне
12 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).


 

Протокол игры  
Сампдория 2:2 Специя
    15' Побега Томмазо (0:1)
(1:1) Верре Валерио 32'    
    73' Побега Томмазо (1:2)
(2:2) Кейта Бальде 80'    
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Йосида Майя Тонелли Лоренцо Ауджелло Томмазо Кандрева Антонио Верре Валерио   65'   67' (Дамсгор Миккель (   67') Янкто Якуб Экдаль Альбин   89' Квальярелла Фабио Габбьядини Маноло   62' (Кейта Бальде (   62')
Запасные: Колли Омар Лерис Мехди Феррари Алекс Рамирес Гастон Торсби Мортен Летица Карло Ла Гумина Антонино Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер Торрегросса Эрнесто
Проведель Иван Феррер Сальвадор Терци Клаудио Эрлич Мартин Бастони Симоне Побега Томмазо   75' (Агудело Кевин (   75') Сена Лео   75' (Эстевес Науэль (   75') Маджоре Джулио   34'   87' (Верде Даниэле (   87') Сапонара Риккардо Фариас Диего   88' Пикколи Роберто   46' (Гьяси Эммануэль (   46')
Запасные: Исмайли Ардиан Зут Йерун Дель Орко Кристиан Галабинов Андрей Агум Люсьен Марчицца Риккардо Виньяли Лука Капрадосси Элио
12 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".


 

Протокол игры  
Болонья 0:2 Дженоа
    13' Дзаппакоста Давиде (0:1)
    61' Скамачча Джанлука (0:2)
Равалья Федерико Томиясу Такэхиро   89' (Урбаньски Кацпер (   89') Сумаоро Адама Данило Ларанжера Дейкс Митчелл   62' (Виньято Эмануэль (   62') Схаутен Йерди   68' Сванберг Маттиас   70' (Сансоне Никола (   70') Сориано Роберто Орсолини Риккардо Барроу Муса Паласио Родриго
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Скорупски Лукаш Фараго Паоло Ольсен Сков Андреас Поли Андреа Антов Валентин Де Сильвестри Лоренцо М'Байе Ибрахим
Перин Маттиа Гольданига Эдоардо Сапата Кристиан   1' Мазиелло Андреа Дзаппакоста Давиде Бехрами Валон   69' (Зайц Миха (   69') Бадель Милан   32' (Ровелла Николо (   32') Стротман Кевин   82' (Кассата Франческо (   82') Пандев Горан   69' (Радованович Иван (   69') Шомуродов Элдор   46' Скамачча Джанлука   82' (Пьяца Марко (   82')
Запасные: Палеари Альберто Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Портанова Маноло Дестро Маттиа Онгене Жером Маркетти Федерико
12 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Интер Милан, Лацио, Торино
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