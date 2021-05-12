«Милан» забил 7 мячей «Торино», «Интер» и «Лацио» победили

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12 Мая 2021, 23:46,
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«Милан» продолжает громить на выезде туринские клубы. После 3:0 над «Ювентусом» последовали 7:0 с «Торино». У Анте Ребича хет-трик.
В параллельном матче «Интер» разобрался с «Ромой» (3:1) и прервал затяжную серию без побед над этим соперником. Марсело Брозович, Матиас Весино и Ромелу Лукаку забивали в составе чемпиона, у соперника отличился Генрих Мхитарян.
«Лацио» лишь на шестой компенсированной минуте дожал вылетающую «Парму» - 1:0.
Протокол игры
|19' Тео Эрнандес (0:1)
|26' Кесси Франк (0:2)
|50' Диас Браим (0:3)
|62' Тео Эрнандес (0:4)
|67' Ребич Анте (0:5)
|72' Ребич Анте (0:6)
|79' Ребич Анте (0:7)
Сиригу Сальваторе • Бремер Глейсон • Лянко Войнович • Буонджорно Алессандро • Синго Уилфрид • Линетти Кароль 48' 56' ( Верди Симоне ( 56') • Мандрагора Роландо • Базелли Даниэле 44' 56' ( Ансальди Кристиан ( 56') • Родригес Рикардо 56' ( Ринкон Томас ( 56') • Дзадза Симоне • Бонаццоли Федерико
Запасные: Сава Рэзван • Войвода Мергим • Белотти Андреа • Санабрия Антонио • Лукич Саша • Уйкани Самир
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Кьяер Симон • Томори Фикайо • Тео Эрнандес 69' ( Леау Рафаэл ( 69') • Беннасер Исмаэль 41' 46' ( Мейте Суалихо ( 46') • Кесси Франк • Кастильехо Самуэль • Диас Браим 63' ( Крунич Раде ( 63') • Чалханоглу Хакан 69' ( Далот Диогу ( 69') • Ребич Анте 80' ( Манджукич Марио ( 80')
Запасные: Габбия Маттео • Хёуге Йенс • Мальдини Даниэль • Романьоли Алессио • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
12 мая. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Протокол игры
|Интер Милан
|3:1
|Рома
|(1:0) Брозович Марсело 11'
|(2:0) Весино Матиас 20'
|31' Мхитарян Генрих (2:1)
|(3:1) Лукаку Ромелу 90'
Раду Йонуц • Шкриньяр Милан • Раноккия Андреа • Д'Амброзио Данило • Дармиан Маттео 78' ( Янг Эшли ( 78') • Барелла Николо • Брозович Марсело • Весино Матиас 59' ( Сенси Стефано ( 59') • Перишич Иван 59' ( Хакими Ашраф ( 59') • Санчес Алексис 36' ( Мартинес Лаутаро ( 36' • Пинамонти Андреа 77') • Лукаку Ромелу
Запасные: Де Врей Стефан • Паделли Даниэле • Гальярдини Роберто • Бастони Алессандро • Ханданович Самир • Эриксен Кристиан
Фузато Даниэл • Карсдорп Рик 82' 88' ( Перес Бруно ( 88') • Манчини Джанлука • Кумбулла Мараш • 71'Сантон Давиде • 28'Кристанте Бриан 77' ( Вильяр Гонсало ( 77') • Дарбо Эбрима 6' 88' ( Перес Карлес ( 88') • Педро Родригес 46' ( Эль-Шаарави Стефан ( 46') • Пеллегрини Лоренцо • Мхитарян Генрих • Джеко Эдин
Запасные: Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Пасторе Хавьер • Жуан Жезус • Ибаньес Рожер • Фарелли Симоне • Миранте Антонио • Майораль Борха
12 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро 90'
Стракоша Томас • Патрик 79' ( Кайседо Фелипе ( 79') • Ачерби Франческо • 90'Раду Стефан 57' ( Эскаланте Гонсало ( 57') • Лаццари Мануэль • Пароло Марко 73' ( Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 73') • Катальди Данило 57' ( Корреа Хоакин ( 57') • Альберто Луис • Фарес Мохамед • Иммобиле Чиро • Мурики Ведат 57' ( Луис Фелипе ( 57')
Запасные: Алиа Марко • Марушич Адам • Рейна Пепе • Лулич Сенад
Сепе Луиджи • Диркс Дан • Бани Маттиа 84' ( Траоре Чака ( 84') • Валенти Лаутаро • Бузи Максим • Эрнани Азеведо • 90'Куртич Ясмин • Зом Симон 84' ( Осорио Йордан ( 84') • Гальоло Риккардо 49' 62' ( Лорини Венсан ( 62') • Пелле Грациано 73' ( Корнелиус Андреас ( 73') • Брунетта Хуан 10' 84' ( Грасси Альберто ( 84')
Запасные: Загаритис Василиос • Болог Ботонд • Алвеш Бруну • Филиппо Ринальди • Камара Дрисса • Коломби Симоне
12 мая. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
|15' Побега Томмазо (0:1)
|(1:1) Верре Валерио 32'
|73' Побега Томмазо (1:2)
|(2:2) Кейта Бальде 80'
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Йосида Майя • Тонелли Лоренцо • Ауджелло Томмазо • Кандрева Антонио • Верре Валерио 65' 67' ( Дамсгор Миккель ( 67') • Янкто Якуб • Экдаль Альбин • 89'Квальярелла Фабио • Габбьядини Маноло 62' ( Кейта Бальде ( 62')
Запасные: Колли Омар • Лерис Мехди • Феррари Алекс • Рамирес Гастон • Торсби Мортен • Летица Карло • Ла Гумина Антонино • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер • Торрегросса Эрнесто
Проведель Иван • Феррер Сальвадор • Терци Клаудио • Эрлич Мартин • Бастони Симоне • Побега Томмазо 75' ( Агудело Кевин ( 75') • Сена Лео 75' ( Эстевес Науэль ( 75') • Маджоре Джулио 34' 87' ( Верде Даниэле ( 87') • Сапонара Риккардо • Фариас Диего • 88'Пикколи Роберто 46' ( Гьяси Эммануэль ( 46')
Запасные: Исмайли Ардиан • Зут Йерун • Дель Орко Кристиан • Галабинов Андрей • Агум Люсьен • Марчицца Риккардо • Виньяли Лука • Капрадосси Элио
12 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|13' Дзаппакоста Давиде (0:1)
|61' Скамачча Джанлука (0:2)
Равалья Федерико • Томиясу Такэхиро 89' ( Урбаньски Кацпер ( 89') • Сумаоро Адама • Данило Ларанжера • Дейкс Митчелл 62' ( Виньято Эмануэль ( 62') • Схаутен Йерди • 68'Сванберг Маттиас 70' ( Сансоне Никола ( 70') • Сориано Роберто • Орсолини Риккардо • Барроу Муса • Паласио Родриго
Перин Маттиа • Гольданига Эдоардо • Сапата Кристиан • 1'Мазиелло Андреа • Дзаппакоста Давиде • Бехрами Валон 69' ( Зайц Миха ( 69') • Бадель Милан 32' ( Ровелла Николо ( 32') • Стротман Кевин 82' ( Кассата Франческо ( 82') • Пандев Горан 69' ( Радованович Иван ( 69') • Шомуродов Элдор • 46'Скамачча Джанлука 82' ( Пьяца Марко ( 82')
Запасные: Палеари Альберто • Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Дестро Маттиа • Онгене Жером • Маркетти Федерико
12 мая. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Интер Милан, Лацио, Торино