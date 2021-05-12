Конте поделился ожиданиями от матча с «Ромой»

Наставник «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Ромы».

«Мы сразимся с командой, которая хочет закончить сезон на позитивной ноте. У них отличный тренер, поэтому мы ждём хорошего матча. За два сезона моей работы в «Интере» мы играли с ними только вничью – это уже говорит о многом», - цитирует Конте пресс-служба «Интера».

Напомним, что миланский клуб уже стал чемпионом, а «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и уже практически лишилась шансов на попадание в еврокубки.

«Интер» сыграет с «Ромой» сегодня, 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.