Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​«Интер» сыграет против «Ромы» в необычной форме

11 Мая 2021, 19:11,

Пресс-служба «Интера» показала необычную форму, в которой команда проведёт матч итальянского чемпионата против «Ромы» 12 мая. Речь идёт о специальном комплекте, в котором сочетаются не только традиционные для клуба чёрно-синие, но также белый и жёлтый цвета. Название многолетнего спонсора «Интера» - компании Pirelli – расположено вертикально. На футболке красуется новая эмблема миланского клуба.  

 

Напомним, что «Интер» уже оформил титул чемпиона Италии. «Нерадзурри» завоевали Скудетто впервые за 11 тех.

Техническим спонсором «Интера» является компания Nike.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола