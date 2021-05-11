​«Интер» сыграет против «Ромы» в необычной форме

Пресс-служба «Интера» показала необычную форму, в которой команда проведёт матч итальянского чемпионата против «Ромы» 12 мая. Речь идёт о специальном комплекте, в котором сочетаются не только традиционные для клуба чёрно-синие, но также белый и жёлтый цвета. Название многолетнего спонсора «Интера» - компании Pirelli – расположено вертикально. На футболке красуется новая эмблема миланского клуба.

Напомним, что «Интер» уже оформил титул чемпиона Италии. «Нерадзурри» завоевали Скудетто впервые за 11 тех.

Техническим спонсором «Интера» является компания Nike.