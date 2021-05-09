В субботнем матче чемпионата Италии против «Специи» форвард «Наполи» Дрис Мертенс травмировал лодыжку. Бельгиец вышел на замену, но уже через семь минут был заменён из-за болезненных ощущений.

В воскресенье на сайте «Наполи» появилась информация о том, что Мертенс прошёл сеанс лечения. Точные сроки восстановления игрока не называются – состояние Дриса будет оцениваться изо дня в день.

В 35 матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Дрис Мертенс записал на свой счёт 10 голов и 9 результативных передач на партнёров.

На текущую минуту «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.