Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Мертенс травмировал лодыжку

09 Мая 2021, 16:52,

В субботнем матче чемпионата Италии против «Специи» форвард «Наполи» Дрис Мертенс травмировал лодыжку. Бельгиец вышел на замену, но уже через семь минут был заменён из-за болезненных ощущений.

В воскресенье на сайте «Наполи» появилась информация о том, что Мертенс прошёл сеанс лечения. Точные сроки восстановления игрока не называются – состояние Дриса будет оцениваться изо дня в день.

В 35 матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Дрис Мертенс записал на свой счёт 10 голов и 9 результативных передач на партнёров.  

На текущую минуту «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Дрис Мертенс
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