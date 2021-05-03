Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гамшик: «Де Лаурентис вернул «Наполи» в большой футбол»

03 Мая 2021, 21:49,

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик высказался о президенте неаполитанцев Аурелио де Лаурентисе.

«У нас всегда были хорошие отношения. Он вернул в Неаполь большой футбол после долгих лет в Серии Б. Сейчас клуб снова находится на вершине, регулярно играет в Лиге чемпионов. Президент проделал большую работу, у «Наполи» нет проблем с финансами, всё так, как и должно быть», - цитирует Гамшика Aftonbladet.

После тридцати четырех туров «Наполи» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Напомним, что Гамшик выступал за итальянский клуб с 2007 по 2019 год.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Аурелио Де Лаурентис, Марек Гамшик
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