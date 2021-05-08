«Наполи» уже второй после разгрома «Специи»

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08 Мая 2021, 17:57,
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В чемпионате Италии стартовал 35-й тур. «Наполи» обострил борьбу за медали, с пятого места взлетев на второе после выездной победы над «Специей» - 4:1. Виктор Осимхен оформил дубль, также у победителей забивали Пётр Зелиньски и Ирвинг Лосано.
В параллельном поединке середняки «Удинезе» и «Болонья» поделили очки (1:1).
Протокол игры
|15' Зелиньски Пётр (0:1)
|23' Осимхен Виктор (0:2)
|44' Осимхен Виктор (0:3)
|(1:3) Пикколи Роберто 64'
|79' Лосано Ирвинг (1:4)
Проведель Иван • Виньяли Лука • 62'Исмайли Ардиан • Шабо Юлиан • Марчицца Риккардо • Эстевес Науэль 58' 78' ( Сапонара Риккардо ( 78') • Риччи Матео • 34'Маджоре Джулио • Верде Даниэле 46' ( Пикколи Роберто ( 46') • Агудело Кевин 78' ( Акампора Дженнаро ( 78') • Гьяси Эммануэль 68' ( Фариас Диего ( 68')
Запасные: Бастони Симоне • Зут Йерун • Побега Томмазо • Галабинов Андрей • Агум Люсьен • Терци Клаудио • Феррер Сальвадор • Эрлич Мартин
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Ррахмани Амир • Хюсай Эльсейд 6' 69' ( Руй Мариу ( 69') • Политано Маттео 76' ( Элмас Эльиф ( 76') • Фабиан Руис • Демме Диего • Инсинье Лоренцо • Зелиньски Пётр 69' ( Мертенс Дрис ( 69' • Лосано Ирвинг 76') • Осимхен Виктор 65' 84' ( Петанья Андреа ( 84')
Запасные: Оспина Давид • Бакайоко Тьемуэ • Зедадка Карим • Контини Никита • Костанцо Давиде • Лабриола Валерио • Giuseppe D'Agostino
08 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры
|(1:0) Де Пауль Родриго 23'
|82' Орсолини Риккардо (1:1)
Муссо Хуан • Бекао Родриго 42' ( Де Майо Себастьян ( 42') • Бонифаци Кевин • Нюйтинк Брэм • Молина Науэль • Де Пауль Родриго • Уолас Соуза • 66'Арслан Толгай-Али 83' ( Форестьери Фернандо ( 83') • Стрюгер-Ларсен Йенс • Перейра Роберто • Окака Стефано
Запасные: Оуведжан Томас • Гаспарини Мануэль • Палумбо Мартин • Самир Каэтано • Льоренте Фернандо • Макенго Жан-Виктор • Зеегелаар Марвин • Мичин Петар • Скуффет Симоне
Скорупски Лукаш • Томиясу Такэхиро • Данило Ларанжера • Сумаоро Адама • Дейкс Митчелл 79' ( Ювара Муса ( 79') • Схаутен Йерди 30' 61' ( Орсолини Риккардо ( 61') • Сориано Роберто • Ольсен Сков Андреас 61' ( Сансоне Никола ( 61') • Виньято Эмануэль 82' ( Поли Андреа ( 82') • Барроу Муса 61' ( Сванберг Маттиас ( 61') • Паласио Родриго
08 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Удинезе, Болонья, Специя