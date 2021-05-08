Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» уже второй после разгрома «Специи»

08 Мая 2021, 17:57,

В чемпионате Италии стартовал 35-й тур. «Наполи» обострил борьбу за медали, с пятого места взлетев на второе после выездной победы над «Специей» - 4:1. Виктор Осимхен оформил дубль, также у победителей забивали Пётр Зелиньски и Ирвинг Лосано.

В параллельном поединке середняки «Удинезе» и «Болонья» поделили очки (1:1).

Протокол игры  
Специя 1:4 Наполи
    15' Зелиньски Пётр (0:1)
    23' Осимхен Виктор (0:2)
    44' Осимхен Виктор (0:3)
(1:3) Пикколи Роберто 64'    
    79' Лосано Ирвинг (1:4)
Проведель Иван Виньяли Лука   62' Исмайли Ардиан Шабо Юлиан Марчицца Риккардо Эстевес Науэль   58'   78' (Сапонара Риккардо (   78') Риччи Матео   34' Маджоре Джулио Верде Даниэле   46' (Пикколи Роберто (   46') Агудело Кевин   78' (Акампора Дженнаро (   78') Гьяси Эммануэль   68' (Фариас Диего (   68')
Запасные: Бастони Симоне Зут Йерун Побега Томмазо Галабинов Андрей Агум Люсьен Терци Клаудио Феррер Сальвадор Эрлич Мартин
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Ррахмани Амир Хюсай Эльсейд   6'   69' (Руй Мариу (   69') Политано Маттео   76' (Элмас Эльиф (   76') Фабиан Руис Демме Диего Инсинье Лоренцо Зелиньски Пётр   69' (Мертенс Дрис (   69' Лосано Ирвинг   76') Осимхен Виктор   65'   84' (Петанья Андреа (   84')
Запасные: Оспина Давид Бакайоко Тьемуэ Зедадка Карим Контини Никита Костанцо Давиде Лабриола Валерио Giuseppe D'Agostino
08 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Протокол игры  
Удинезе 1:1 Болонья
(1:0) Де Пауль Родриго 23'    
    82' Орсолини Риккардо (1:1)
Муссо Хуан Бекао Родриго   42' (Де Майо Себастьян (   42') Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм Молина Науэль Де Пауль Родриго Уолас Соуза   66' Арслан Толгай-Али   83' (Форестьери Фернандо (   83') Стрюгер-Ларсен Йенс Перейра Роберто Окака Стефано
Запасные: Оуведжан Томас Гаспарини Мануэль Палумбо Мартин Самир Каэтано Льоренте Фернандо Макенго Жан-Виктор Зеегелаар Марвин Мичин Петар Скуффет Симоне
Скорупски Лукаш Томиясу Такэхиро Данило Ларанжера Сумаоро Адама Дейкс Митчелл   79' (Ювара Муса (   79') Схаутен Йерди   30'   61' (Орсолини Риккардо (   61') Сориано Роберто Ольсен Сков Андреас   61' (Сансоне Никола (   61') Виньято Эмануэль   82' (Поли Андреа (   82') Барроу Муса   61' (Сванберг Маттиас (   61') Паласио Родриго
Запасные: Бальдюрссон Андри-Фаннар Фараго Паоло Антов Валентин Равалья Федерико Да Коста Жуниор Де Сильвестри Лоренцо М'Байе Ибрахим
08 мая. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Удинезе, Болонья, Специя
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