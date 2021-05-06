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​Спаллетти близок к назначению в «Наполи»

06 Мая 2021, 15:56,

Лучано Спаллетти близок к тому, чтобы возглавить «Наполи». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис видит в Спаллетти кандидата номер один. Стороны уже ведут переговоры. В настоящее время есть разногласия по зарплате – тренер просит 4 миллиона евро в год, а клуб предлагает 2,5 миллиона евро и бонусные выплаты. Ожидается, что компромисс может быть найден на отметке в 3 миллиона евро.

В настоящий момент «Наполи» возглавляет Дженнаро Гаттузо. По ходу сезона в СМИ неоднократно появлялись слухи о проблемах в отношении между тренером и президентом клуба.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Лучано Спаллетти, Аурелио Де Лаурентис
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