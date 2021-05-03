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​Гаттузо может продолжить карьеру на Украине

03 Мая 2021, 18:46,

Дженнаро Гаттузо может оставить тренерский мостик «Наполи». Как сообщает Area Napoli со ссылкой на Campania Sport, Гаттузо может продолжить карьеру на Украине – с тренером якобы контактировал донецкий «Шахтёр», который провалил сезон под руководством Луиша Каштру, оставшись без трофеев.

Также Дженнаро Гаттузо слухи связывают с «Фиорентиной» и «Тоттенхэмом». Поговаривают, что молодой тренер точно уйдёт из «Наполи» из-за проблем с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

Что касается «Шахтёра», то ранее в украинский клуб активно сватали другого тренера из Италии – Роберто де Дзерби.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Шахтёр Донецк, Наполи, Дженнаро Гаттузо
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Комментарии (1)
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Champions of the world
03 Мая 2021, 19:59

Отлично, теперь суровый "усатый итальянец" будет тренировать таких одаренных звезд как Милка Underdog и Лешка Крокодилкин))

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