Дженнаро Гаттузо может оставить тренерский мостик «Наполи». Как сообщает Area Napoli со ссылкой на Campania Sport, Гаттузо может продолжить карьеру на Украине – с тренером якобы контактировал донецкий «Шахтёр», который провалил сезон под руководством Луиша Каштру, оставшись без трофеев.

Также Дженнаро Гаттузо слухи связывают с «Фиорентиной» и «Тоттенхэмом». Поговаривают, что молодой тренер точно уйдёт из «Наполи» из-за проблем с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

Что касается «Шахтёра», то ранее в украинский клуб активно сватали другого тренера из Италии – Роберто де Дзерби.