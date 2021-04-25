Шкриньяр: «У меня никогда не было проблем с Конте»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал, что у него никогда не было проблем с главным тренером клуба Антонио Конте.

«У меня никогда не было проблем с Конте, у нас всегда хорошие отношения, но мне нужно было время, чтобы адаптироваться к схеме с тремя защитниками. Я счастлив, что сейчас у меня есть возможность помогать команде, но мы ещё ничего не добились, нельзя останавливаться на достигнутом», - цитирует Шкриньяра Football Italia.

26-летний защитник сыграл тридцать шесть матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами. Контракт словака с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.