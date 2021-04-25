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Маротта: «Футбол находится в тяжелом положении, нужно что-то менять»

25 Апреля 2021, 17:12,

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что футбол переживает тяжелый период.

«Футбол находится в тяжелом положении, люди не придают должного значения финансовым проблемам. Очевидно, что нынешняя модель уже не работает, клубы не имеют никаких гарантий, это связано и с пандемией коронавируса. Надеюсь, что мы все сможем объединиться и нормально обсудить реформы. Нужно или менять формат, или быть менее профессиональными. На данный момент непонятно, что будет дальше», - цитирует Маротту DAZN.

Напомним, что «Интер» был одним двенадцати из клубов-создателей Суперлиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта
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Комментарии (1)
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1
Boris
25 Апреля 2021, 18:05

С футболом в целом все в порядке. От того что клубы, игроки, агенты, УЕФА и т.д. станут получать меньше денег, игроки не развалятся, не станут бегать медленнее или бить хуже.

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