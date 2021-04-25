Маротта: «Футбол находится в тяжелом положении, нужно что-то менять»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что футбол переживает тяжелый период.

«Футбол находится в тяжелом положении, люди не придают должного значения финансовым проблемам. Очевидно, что нынешняя модель уже не работает, клубы не имеют никаких гарантий, это связано и с пандемией коронавируса. Надеюсь, что мы все сможем объединиться и нормально обсудить реформы. Нужно или менять формат, или быть менее профессиональными. На данный момент непонятно, что будет дальше», - цитирует Маротту DAZN.

Напомним, что «Интер» был одним двенадцати из клубов-создателей Суперлиги.