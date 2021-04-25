Маротта: «Футбол находится в тяжелом положении, нужно что-то менять»

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25 Апреля 2021, 17:12,
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта считает, что футбол переживает тяжелый период.
«Футбол находится в тяжелом положении, люди не придают должного значения финансовым проблемам. Очевидно, что нынешняя модель уже не работает, клубы не имеют никаких гарантий, это связано и с пандемией коронавируса. Надеюсь, что мы все сможем объединиться и нормально обсудить реформы. Нужно или менять формат, или быть менее профессиональными. На данный момент непонятно, что будет дальше», - цитирует Маротту DAZN.
Напомним, что «Интер» был одним двенадцати из клубов-создателей Суперлиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта
С футболом в целом все в порядке. От того что клубы, игроки, агенты, УЕФА и т.д. станут получать меньше денег, игроки не развалятся, не станут бегать медленнее или бить хуже.