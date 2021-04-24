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​Конте: «В «Ювентусе» я формировал менталитет победителя с нуля, так что для меня это не ново»

24 Апреля 2021, 17:46,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу формирования у команды менталитета победителя.

«В «Ювентусе» я формировал менталитет победителя с нуля, так что для меня это не ново. Помимо идей, здесь тренеру важно найти игроков, которые готовы бросить вызов самим себе.

Наш сезон превзошёл все возможные ожидания, но ребята прекрасно знают, что нам ещё нужно преодолеть последние шаги. Самое прекрасное в том, что ты на вершине, это отсутствие необходимости думать о других. Мы можем концентрироваться только на себе», - сказал Конте на пресс-конференции.

«Интер» лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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