«Интер» приблизился к титулу после победы над «Вероной»

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25 Апреля 2021, 17:57,
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В матче 33-го тура Серии А «Интер» играл против «Вероны» и в битве с обилием моментов у тех и других ворот всё же вырвал победу. Начало противостояния получилось особо событийным, но гол пришел в середине второго тайма. Сначала Ашраф Хакими зарядил в штангу, а вскоре Маттео Дармиан с угла штрафной все же поразил цель и принес «Интеру» победу со счетом 1:0. Миланцы в 13 очках от второго места и готовятся праздновать завоевание Скудетто.
Протокол игры
|Интер Милан
|1:0
|Верона
|(1:0) Дармиан Маттео 76'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф 79' ( Д'Амброзио Данило ( 79') • Барелла Николо • Брозович Марсело 79' ( Гальярдини Роберто ( 79') • Эриксен Кристиан 65' ( Сенси Стефано ( 65') • Перишич Иван 66' ( Дармиан Маттео ( 66') • Лукаку Ромелу • Мартинес Лаутаро 72' ( Санчес Алексис ( 72')
Запасные: Янг Эшли • Весино Матиас • Паделли Даниэле • Пинамонти Андреа • Раноккия Андреа • Раду Йонуц
Сильвестри Марко • Чеккерини Федерико 28' 46' ( Гюнтер Корай ( 46') • Маньяни Джанджакомо 42' 46' ( Давидович Павел ( 46') • Димарко Федерико 72' ( Удоги Дестини ( 72') • Фараони Марко • Тамез Адриен 65' ( Сальседо Эдди ( 65') • Илич Иван • Лазович Дарко • Барак Антонин • 68'Бесса Даниэль 77' ( Колли Эбрима ( 77') • Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Рюэгг Кевин • Калинич Никола • Фавилли Андреа • Пандур Ивор • Дзакканьи Маттиа
25 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Верона
МОЛОДЦЫ!!!!