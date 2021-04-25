«Интер» приблизился к титулу после победы над «Вероной»

В матче 33-го тура Серии А «Интер» играл против «Вероны» и в битве с обилием моментов у тех и других ворот всё же вырвал победу. Начало противостояния получилось особо событийным, но гол пришел в середине второго тайма. Сначала Ашраф Хакими зарядил в штангу, а вскоре Маттео Дармиан с угла штрафной все же поразил цель и принес «Интеру» победу со счетом 1:0. Миланцы в 13 очках от второго места и готовятся праздновать завоевание Скудетто.