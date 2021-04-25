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«Интер» приблизился к титулу после победы над «Вероной»

25 Апреля 2021, 17:57,

В матче 33-го тура Серии А «Интер» играл против «Вероны» и в битве с обилием моментов у тех и других ворот всё же вырвал победу. Начало противостояния получилось особо событийным, но гол пришел в середине второго тайма. Сначала Ашраф  Хакими зарядил в штангу, а вскоре Маттео Дармиан с угла штрафной все же поразил цель и принес «Интеру» победу со счетом 1:0. Миланцы в 13 очках от второго места и готовятся праздновать завоевание Скудетто.

Протокол игры  
Интер Милан 1:0 Верона
(1:0) Дармиан Маттео 76'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф   79' (Д'Амброзио Данило (   79') Барелла Николо Брозович Марсело   79' (Гальярдини Роберто (   79') Эриксен Кристиан   65' (Сенси Стефано (   65') Перишич Иван   66' (Дармиан Маттео (   66') Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро   72' (Санчес Алексис (   72')
Запасные: Янг Эшли Весино Матиас Паделли Даниэле Пинамонти Андреа Раноккия Андреа Раду Йонуц
Сильвестри Марко Чеккерини Федерико   28'   46' (Гюнтер Корай (   46') Маньяни Джанджакомо   42'   46' (Давидович Павел (   46') Димарко Федерико   72' (Удоги Дестини (   72') Фараони Марко Тамез Адриен   65' (Сальседо Эдди (   65') Илич Иван Лазович Дарко Барак Антонин   68' Бесса Даниэль   77' (Колли Эбрима (   77') Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Рюэгг Кевин Калинич Никола Фавилли Андреа Пандур Ивор Дзакканьи Маттиа
25 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Верона
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Апреля 2021, 18:00

МОЛОДЦЫ!!!!

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