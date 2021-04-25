Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Мы на 95% чемпионы»

25 Апреля 2021, 19:59,

Главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что клуб значительно приблизился к чемпионству после победы над «Вероной» (1:0).

«Моя радость во время гола Дармиана? Легко объяснить, мы на 95% чемпионы. Это очень важный мяч, турнир ещё не закончен, но было необходимо выиграть у команды, которая способна доставить проблем любому сопернику», - цитирует Конте DAZN.

«Интер» расположился на первом месте в турнирной таблице Серии А, опережая идущий следом «Милан» на тринадцать очков, при этом «россонери» сыграли на один матч меньше. Стоит отметить, что до конца чемпионата осталось шесть туров.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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