Конте: «Мы на 95% чемпионы»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте считает, что клуб значительно приблизился к чемпионству после победы над «Вероной» (1:0).

«Моя радость во время гола Дармиана? Легко объяснить, мы на 95% чемпионы. Это очень важный мяч, турнир ещё не закончен, но было необходимо выиграть у команды, которая способна доставить проблем любому сопернику», - цитирует Конте DAZN.

«Интер» расположился на первом месте в турнирной таблице Серии А, опережая идущий следом «Милан» на тринадцать очков, при этом «россонери» сыграли на один матч меньше. Стоит отметить, что до конца чемпионата осталось шесть туров.