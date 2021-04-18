Пиоли – о победе над «Дженоа»: «Мы упустили слишком много моментов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Дженоа» (2:1) в тридцать первом туре чемпионата Италии.

«Мы знаем, что впереди ещё много сложных игр, встреча с «Дженоа» была одной из них. Мы упустили слишком много моментов и могли бы снять все вопросы о победителе ещё до перерыва.

Для «Милана» было бы здорово попасть в Лигу чемпионов. Я видел статистику, которая говорила о том, что у нас одна из самых молодых команд в ведущих европейских лигах, а большинство остальных клубов даже не входит в топ-10 в своих чемпионатах, мы же идём на втором месте в Серии А – это здорово», - цитирует Пиоли DAZN.