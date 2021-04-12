Ибрагимович принял участие в открытии ресторана, потенциально нарушив правила карантина

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, возможно, нарушил введённые ограничения из-за пандемии коронавируса. Милан находится в красной зоне, что предусматривает в частности запрет на работу заведений общественного питания. Но это не помешало шведу принять участие в открытии ресторана его друга. 39-летний футболист посетил заведение вместе с экс-игроком «Милана» Игнасио Абате, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Владелец ресторана Тано Симонато подтвердил информацию о присутствии Златана, но считает произошедшее дружеским визитом. Также он отметил, что гости не обедали, а ограничились употреблением вина.