«Милан» обыграл «Дженоа» благодаря автоголу

В первом воскресном матче 31-го тура Серии А «Милан» принимал аутсайдеров из «Дженоа» и до последних минут рисковать потерять очки. В первом тайме Анте Ребич плотно и метко пробил из-за пределов штрафной, на что гости ответили ударом головой Маттиа Дестро. После перерыва в борьбе с Марио Манджукичем Джанлука Скамачча срезал мяч в свои ворота. Этот момент и стал решающим - 2:1 в пользу «Милана», который закрепился на втором месте.