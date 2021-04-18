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«Милан» обыграл «Дженоа» благодаря автоголу

18 Апреля 2021, 15:33,

В первом воскресном матче 31-го тура Серии А «Милан» принимал аутсайдеров из «Дженоа» и до последних минут рисковать потерять очки. В первом тайме Анте Ребич плотно и метко пробил из-за пределов штрафной, на что гости ответили ударом головой Маттиа Дестро. После перерыва в борьбе с Марио Манджукичем Джанлука Скамачча срезал мяч в свои ворота. Этот момент и стал решающим - 2:1 в пользу «Милана», который закрепился на втором месте.

Протокол игры  
Милан 2:1 Дженоа
(1:0) Ребич Анте 13'    
    37' Дестро Маттиа (1:1)
(2:1) Скамачча Джанлука 68'    
Доннарумма Джанлуиджи Калюлю Пьер   62' (Далот Диогу (   62') Кьяер Симон Томори Фикайо Тео Эрнандес Беннасер Исмаэль   74' (Тонали Сандро (   74') Кесси Франк Салемакерс Алексис   63' (Диас Браим (   63') Чалханоглу Хакан   89' (Крунич Раде (   89') Ребич Анте Леау Рафаэл   63' (Манджукич Марио (   63')
Запасные: Габбия Маттео Мейте Суалихо Кастильехо Самуэль Хёуге Йенс Молери Леонардо Романьоли Алессио Татарушану Чиприан
Перин Маттиа Гольданига Эдоардо   26' Радованович Иван Мазиелло Андреа Гильоне Паоло   57' (Пьяца Марко (   57') Зайц Миха Бадель Милан Стротман Кевин   83' (Бехрами Валон (   83') Кассата Франческо   74' (Шомуродов Элдор (   74') Дестро Маттиа   57' (Бираски Давиде (   57') Скамачча Джанлука   74' (Пандев Горан (   74')
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Мелегони Филиппо Портанова Маноло Циборра Леннарт Ровелла Николо Онгене Жером
18 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Дженоа
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