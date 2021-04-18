«Милан» обыграл «Дженоа» благодаря автоголу

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18 Апреля 2021, 15:33,
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В первом воскресном матче 31-го тура Серии А «Милан» принимал аутсайдеров из «Дженоа» и до последних минут рисковать потерять очки. В первом тайме Анте Ребич плотно и метко пробил из-за пределов штрафной, на что гости ответили ударом головой Маттиа Дестро. После перерыва в борьбе с Марио Манджукичем Джанлука Скамачча срезал мяч в свои ворота. Этот момент и стал решающим - 2:1 в пользу «Милана», который закрепился на втором месте.
Протокол игры
|(1:0) Ребич Анте 13'
|37' Дестро Маттиа (1:1)
|(2:1) Скамачча Джанлука 68'
Доннарумма Джанлуиджи • Калюлю Пьер 62' ( Далот Диогу ( 62') • Кьяер Симон • Томори Фикайо • Тео Эрнандес • Беннасер Исмаэль 74' ( Тонали Сандро ( 74') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис 63' ( Диас Браим ( 63') • Чалханоглу Хакан 89' ( Крунич Раде ( 89') • Ребич Анте • Леау Рафаэл 63' ( Манджукич Марио ( 63')
Запасные: Габбия Маттео • Мейте Суалихо • Кастильехо Самуэль • Хёуге Йенс • Молери Леонардо • Романьоли Алессио • Татарушану Чиприан
Перин Маттиа • Гольданига Эдоардо • 26'Радованович Иван • Мазиелло Андреа • Гильоне Паоло 57' ( Пьяца Марко ( 57') • Зайц Миха • Бадель Милан • Стротман Кевин 83' ( Бехрами Валон ( 83') • Кассата Франческо 74' ( Шомуродов Элдор ( 74') • Дестро Маттиа 57' ( Бираски Давиде ( 57') • Скамачча Джанлука 74' ( Пандев Горан ( 74')
Запасные: Палеари Альберто • Сапата Кристиан • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Циборра Леннарт • Ровелла Николо • Онгене Жером
18 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Дженоа