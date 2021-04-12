Юрист: Ибрагимович может сыграть против «Дженоа», несмотря на красную карточку

Миланский юрист Леандро Кантамесса считает, что форвард «россонери» Златан Ибрагимович может сыграть против «Дженоа» 18 апреля, несмотря на удаление в прошлом поединке против «Пармы». Ранее сообщалось о том, что арбитр мог ослышаться и показать красную карточку по ошибке.

- Все зависит от того, что Мареска напишет в отчете, - заявил юрист «Милана» Radio Kiss Kiss Napoli. - Если у него есть сомнения по поводу услышанного, он должен это указать. Если рефери признает неправоту, тогда Ибра может сыграть в следующем матче, несмотря на красную карточку в игре до этого.

Юрист считает, что швед не мог оскорбить судью, а также признает, что Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 1-2 матча.