Леау: «Милан» заслуживает попадания в Лигу чемпионов»

Португальский нападающий Рафаэл Леау считает, что «Милан» заслуживает попадания в Лигу чемпионов.

«Впереди нас ждёт очень важная игра против «Дженоа». Мы всё ближе и ближе к последней неделе сезона и должны сделать всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов, потому что «Милан» является большим клубом и несомненно этого заслуживает.

На какой позиции мне комфортнее всего играть? Мне без разницы, могу играть и центральным нападающим, и вингером, главное – помогать команде, забивать голы, отдавать голевые передачи и выкладываться на полную, когда мне предоставляют возможность», - цитирует Леау Sky Sport Italia.