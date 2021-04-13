Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Леау: «Милан» заслуживает попадания в Лигу чемпионов»

13 Апреля 2021, 20:43,

Португальский нападающий Рафаэл Леау считает, что «Милан» заслуживает попадания в Лигу чемпионов.

«Впереди нас ждёт очень важная игра против «Дженоа». Мы всё ближе и ближе к последней неделе сезона и должны сделать всё, чтобы попасть в Лигу чемпионов, потому что «Милан» является большим клубом и несомненно этого заслуживает.

На какой позиции мне комфортнее всего играть? Мне без разницы, могу играть и центральным нападающим, и вингером, главное – помогать команде, забивать голы, отдавать голевые передачи и выкладываться на полную, когда мне предоставляют возможность», - цитирует Леау Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Рафаэл Леау
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола