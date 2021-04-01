Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Сассуоло» не будет задействовать сборников в матче с «Ромой»

01 Апреля 2021, 20:18,

Вспышка коронавируса в сборной Италии напугала болельщиков и самих игроков. После матча с Литвой (2:0) стало известно о четырех заболевших сотрудниках коллектива Роберто Манчини. В четверг было объявлено о коронавирусе у Леандро Бонуччи.

Топ-клубы Серии А намерены по полной задействовать в ближайших матчах футболистов, которые только прибыли из сборной, «Сассуоло» пошел другим путем. Клуб в качестве меры предосторожности не выпустит сборников на поле в ближайшем поединке против «Ромы». Речь идет о Доменико Берарди, Франческо Капуто и Мануэля Локателли. Джан Марко Феррари останется на карантине, хотя не играл в сборной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сассуоло
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