Фонсека: «Мы хотим попасть в топ-4»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека верит, что римскому клубу удастся попасть в первую четвёрку по итогам нынешнего сезона Серии А.

«Я не думаю, что игроки сдались в борьбе за топ-4, всё иначе. У нас есть возможность набрать ещё тридцать очков. Сейчас все наши мысли сосредоточены на завтрашнем матче. Мы думаем о «Сассуоло», а затем будем готовиться к «Аяксу», - цитирует Фонсеку Football Italia.

«Рома» набрала пятьдесят очков в двадцати восьми турах и расположилась на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от идущей четвёртой «Аталанты» составляет уже пять очков.