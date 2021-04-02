Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фонсека: «Мы хотим попасть в топ-4»

02 Апреля 2021, 18:21,

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека верит, что римскому клубу удастся попасть в первую четвёрку по итогам нынешнего сезона Серии А.

«Я не думаю, что игроки сдались в борьбе за топ-4, всё иначе. У нас есть возможность набрать ещё тридцать очков. Сейчас все наши мысли сосредоточены на завтрашнем матче. Мы думаем о «Сассуоло», а затем будем готовиться к «Аяксу», - цитирует Фонсеку Football Italia.

«Рома» набрала пятьдесят очков в двадцати восьми турах и расположилась на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от идущей четвёртой «Аталанты» составляет уже пять очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Паулу Фонсека
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