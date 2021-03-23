На место Фонсеки в «Роме» сразу три кандидата

В текущем сезоне Серии А за четыре места в зоне Лиги чемпионов ведут борьбу сразу семь команд. Как сообщают итальянские СМИ, подписание нового контракта с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой напрямую зависит от результатов «волков» в Серии А. В воскресенье столичная команда дома проиграла «Наполи» (0:2) в битве за выход на пятое место. «Рома» уже в пяти очках от идущей на четвертой позиции «Аталанты» и ни разу не обыграла никого из первой пятерки команд

La Gazzetta dello Sport называет Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри главными кандидатами на пост наставника «Ромы», если уйдет Фонсека. Третий кандидат - Юлиан Нагельсманн.