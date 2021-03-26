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«Рома» готовится радикально омолодить состав

26 Марта 2021, 15:30,

Руководство «Ромы» готово пойти на кадровую революцию в команде и расстаться со всеми футболистами старше 30 лет, за исключением Генриха Мхитаряна и Криса Смоллинга.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что с Антонио Миранте, Жуаном Жезусом и Бруно Пересом не будут продлены истекающие контракты. Итальянский вратарь может получить новое предложение, но не будет приоритетным вариантом.

Федерико Фасио, Давиде Сантон и Хавьер Пасторе также могут уйти, несмотря на наличие долгосрочных контрактов с «волками». Под вопросом также карьера в «Роме» Эдина Джеко и Педро. Судьба главного тренера Паулу Фонсеки зависит от попадания в Лигу чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома
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