​«Аталанта» практически без помощи Миранчука обыграла «Удинезе», «Наполи» взял три очка, а «Рома» опустилась на седьмое место

Завершились сразу семь матчей итальянского чемпионата, стартовавшие в четыре часа вечера по Москве.

«Аталанта» обыграла «Удинезе» со счётом 3:2. Алексей Миранчук вышел на замену только за пять минут до конца основного времени и на результат уже никак не повлиял.

«Наполи» не без проблем одолел «Кротоне» в родных стенах с результатом 4:3. А вот «Рома» допустила осечку, сыграв лишь вничью в гостях у «Сассуоло» - 2:2. Римляне отдалились от решения задачи по финишу в зоне Лиги чемпионов. «Волки» откатились на седьмое место на фоне победы «Лацио» над «Специей» - 2:1.

«Фиорентина» без продолжающего процесс восстановления Александра Кокорина сыграла вничью в гостях у «Дженоа», проведя в меньшинстве чуть ли не весь второй тайм. Красную карточку получил Франк Рибери.

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