Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Аталанта» практически без помощи Миранчука обыграла «Удинезе», «Наполи» взял три очка, а «Рома» опустилась на седьмое место

03 Апреля 2021, 17:58,

Завершились сразу семь матчей итальянского чемпионата, стартовавшие в четыре часа вечера по Москве.

«Аталанта» обыграла «Удинезе» со счётом 3:2. Алексей Миранчук вышел на замену только за пять минут до конца основного времени и на результат уже никак не повлиял.

«Наполи» не без проблем одолел «Кротоне» в родных стенах с результатом 4:3. А вот «Рома» допустила осечку, сыграв лишь вничью в гостях у «Сассуоло» - 2:2. Римляне отдалились от решения задачи по финишу в зоне Лиги чемпионов. «Волки» откатились на седьмое место на фоне победы «Лацио» над «Специей» - 2:1.

«Фиорентина» без продолжающего процесс восстановления Александра Кокорина сыграла вничью в гостях у «Дженоа», проведя в меньшинстве чуть ли не весь второй тайм. Красную карточку получил Франк Рибери.

Ознакомиться со всеми результатами можно ниже.

Протокол игры  
Аталанта 3:2 Удинезе
(1:0) Муриэль Луис 19'    
(2:0) Муриэль Луис 43'    
    45' Перейра Роберто (2:1)
(3:1) Сапата Дуван 61'    
    71' Стрюгер-Ларсен Йенс (3:2)
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан Паломино Хосе Госенс Робин   46' (Иличич Йосип (   46') Фройлер Ремо Де Рон Мартен Пессина Маттео   77' (Пашалич Марио (   77') Малиновский Руслан   78' (Меле Йоаким (   78') Сапата Дуван   86' (Миранчук Алексей (   86') Муриэль Луис   46' (Джимсити Берат (   46')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Коваленко Виктор Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин Нюйтинк Брэм   69' (Самир Каэтано (   69'   90') Молина Науэль Де Пауль Родриго Уолас Соуза   82' (Арслан Толгай-Али (   82') Перейра Роберто   58' Зеегелаар Марвин   59' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   59') Окака Стефано   59' (Льоренте Фернандо (   59') Jayden Braaf   70' (Форестьери Фернандо (   70')
Запасные: Де Майо Себастьян Оуведжан Томас Гаспарини Мануэль Макенго Жан-Виктор Мичин Петар Несторовски Илья Скуффет Симоне
03 апреля. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

Протокол игры  
Наполи 4:3 Кротоне
(1:0) Инсинье Лоренцо 19'    
(2:0) Осимхен Виктор 22'    
    25' Сими Нванкво (2:1)
(3:1) Мертенс Дрис 34'    
    48' Сими Нванкво (3:2)
    59' Мессьяс Жуниор (3:3)
(4:3) Ди Лоренцо Джованни 72'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Максимович Никола Руй Мариу Фабиан Руис Бакайоко Тьемуэ   62' (Лосано Ирвинг (   62') Политано Маттео   62' (Элмас Эльиф (   62') Мертенс Дрис   73' (Зелиньски Пётр (   73') Инсинье Лоренцо Осимхен Виктор   90' (Петанья Андреа (   90')
Запасные: Оспина Давид Karim Zedadka Ррахмани Амир Контини Никита Чиоффи Антонио Хюсай Эльсейд Лоботка Станислав
Кордац Алекс Джиджи Коффи Големич Владимир Луперто Себастьяно   90' (Ди Кармине Самуэль (   90') Рисполи Андреа   19'   46' (Перейра Педру II (   46'   78') Мессьяс Жуниор Бенали Ахмед   67' Дзанеллато Никколо   81' (Рохас Луис (   81'   88') Молина Сальваторе   90' (Марроне Лука (   90') Уна Адам   46' (Вулич Милош (   46') Сими Нванкво
Запасные: Эдуардо Энрике Ривьер Эммануэль Креспи Джан Марко Куомо Джузеппе Феста Марко Чигарини Лука Магальян Лисандро
03 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Протокол игры  
Сассуоло 2:2 Рома
    26' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
(1:1) Траоре Хамед 57'    
    69' Перес Бруно (1:2)
(2:2) Распадори Джакомо 85'    
Консильи Андреа Тольян Йереми   76' (Гараслин Лукаш (   76'   90') Кирикеш Влад   84' (Пелузо Федерико (   84') Марлон Рожерио да Силва   87' Обьянг Педро Лопес Максим Траоре Хамед Джуричич Филип   2'   84' (Оддеи Брайан (   84') Бога Жереми Распадори Джакомо
Запасные: Пеголо Джанлука Пиччинини Стефано Турати Стефано   90' Кирьякопулос Георгиос Маньянелли Франческо Isaac Karamoko Саккани Маттео
Пау Лопес Карсдорп Рик Кристанте Бриан   90' Манчини Джанлука Перес Бруно Пеллегрини Лоренцо   44' Диавара Амаду   15' Спинаццола Леонардо Перес Карлес Эль-Шаарави Стефан   74' (Верету Жордан (   74') Майораль Борха   83' (Джеко Эдин (   83')
Запасные: Bryan Reynolds Пасторе Хавьер Фасио Федерико Педро Родригес Калафьори Рикардо Сантон Давиде Фузато Даниэл Миранте Антонио
03 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

Протокол игры  
Лацио 2:1 Специя
(1:0) Лаццари Мануэль 56'    
    73' Верде Даниэле (1:1)
(2:1) Кайседо Фелипе 88'    
Рейна Пепе Марусич Адам Ачерби Франческо Раду Стефан Лаццари Мануэль   90' Милинкович-Савич Сергей   73' (Кайседо Фелипе (   73') Лукас Лейва   77' (Катальди Данило (   77') Перейра Андреас   30'   52' (Фарес Мохамед (   52') Лулич Сенад   52' (Альберто Луис (   52') Иммобиле Чиро   73' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (   73') Корреа Хоакин   77'   90'
Запасные: Алиа Марко Мусаккио Матео Стракоша Томас Пароло Марко Мурики Ведат Худт Уэсли Эскаланте Гонсало
Зут Йерун Феррер Сальвадор Эрлич Мартин Шабо Юлиан   20' Бастони Симоне   65' (Марчицца Риккардо (   65') Сена Лео   70' (Верде Даниэле (   70') Риччи Матео Маджоре Джулио   65' (Агум Люсьен (   65') Гьяси Эммануэль Пикколи Роберто   70' (Нзола М'Бала (   70'   90') Фариас Диего   70' (Агудело Кевин (   70'   90')
Запасные: Исмайли Ардиан Побега Томмазо Галабинов Андрей Терци Клаудио Виньяли Лука Капрадосси Элио Проведель Иван
03 апреля. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 

Протокол игры  
Дженоа 1:1 Фиорентина
(1:0) Дестро Маттиа 13'    
    23' Влахович Душан (1:1)
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван Кришито Доменико Бираски Давиде   62' (Зайц Миха (   62'   63') Бехрами Валон   70' (Гильоне Паоло (   70') Бадель Милан Стротман Кевин   2'   83' (Мелегони Филиппо (   83') Дзаппакоста Давиде Дестро Маттиа   70' (Пьяца Марко (   70') Скамачча Джанлука   83' (Шомуродов Элдор (   83')
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Циборра Леннарт Ровелла Николо Кассата Франческо Гольданига Эдоардо Маркетти Федерико
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Мартинес Лукас II Касерес Мартин   71' (Эйссерик Валентин (   71') Бонавентура Джакомо   71' (Бираги Кристиано (   71') Пульгар Эрик   90' Кастровилли Гаэтано   83' (Кальехон Хосе (   83') Венути Лоренцо   89' (Куаме Кристиан (   89') Влахович Душан   89' (Амрабат Софьян (   89') Рибери Франк   51'
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Оливера Максимильяно Валеро Борха Понси Фабио Терраччиано Пьетро Баррека Антонио
03 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Протокол игры  
Беневенто 2:2 Парма
(1:0) Глик Камил 23'    
    55' Куртич Ясмин (1:1)
(2:1) Ионице Артур 67'    
    88' Ман Деннис (2:2)
Монтипо Лоренцо Туиа Алессандро Глик Камил Барба Федерико Депаоли Фабио   88' (Летиция Гаэтано (   88') Хетемай Перпарим   76' Скьяттарелла Паскуале Ионице Артур Импрота Риккардо Лападула Джанлука   64' (Капрари Джанлука (   64') Гайч Адольфо   80' (Ди Серио Джузеппе (   80'   84')
Запасные: Фулон Дам Сау Марко Манфредини Никколо Инсинье Роберто Кальдирола Лука Виола Николас Дабо Брайан Тельо Андрес Фальке Яго
Сепе Луиджи Лорини Венсан   46' (Бузи Максим (   46') Осорио Йордан Бани Маттиа   48' Гальоло Риккардо Куцка Юрай   78' (Михэйлэ Валентин (   78') Бругман Гастон   46' (Куртич Ясмин (   46') Эрнани Азеведо   85' (Конти Андреа (   85') Ман Деннис Пелле Грациано Жервиньо Куасси   78' (Корнелиус Андреас (   78')
Запасные: Загаритис Василиос Грасси Альберто Сиприен Вилан Алвеш Бруну Камара Дрисса Daan Dierckx Коломби Симоне
03 апреля. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 

Протокол игры  
Кальяри 0:2 Верона
    54' Барак Антонин (0:1)
Краньо Алессио Ругани Даниэле Годин Диего Клаван Рагнар   25'   62' (Асамоа Квадво (   62') Дзаппа Габриэле Наингголан Раджа Дункан Альфред   82' (Паволетти Леонардо (   82') Нандес Найтан   72' (Марин Рэзван (   72') Ликояннис Хараламбос   62' (Симеоне Джованни (   62') Педро Жоао Черри Альберто   62' (Перейро Гастон (   62')
Запасные: Калабрези Артуро Валюкевич Себастьян Викарио Гульельмо Дейола Алессандро Арести Симоне Карбони Андреа
Сильвестри Марко Чеккерини Федерико Ловато Маттео   6'   78' (Маньяни Джанджакомо (   78') Димарко Федерико Фараони Марко Тамез Адриен   55' (Стураро Стефано (   55'   88') Велозу Мигель Лазович Дарко   90' Барак Антонин   67' (Бесса Даниэль (   67') Цаканьи Маттиа   78' (Сальседо Эдди (   78') Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Амионе Бруно Колли Эбрима Рюэгг Кевин Илич Иван Пандур Ивор
03 апреля. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Наполи, Лацио, Фиорентина, Дженоа, Удинезе, Аталанта, Парма, Кальяри, Сассуоло, Верона, Кротоне, Беневенто, Специя
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