​«Аталанта» практически без помощи Миранчука обыграла «Удинезе», «Наполи» взял три очка, а «Рома» опустилась на седьмое место

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03 Апреля 2021, 17:58,
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Завершились сразу семь матчей итальянского чемпионата, стартовавшие в четыре часа вечера по Москве.
«Аталанта» обыграла «Удинезе» со счётом 3:2. Алексей Миранчук вышел на замену только за пять минут до конца основного времени и на результат уже никак не повлиял.
«Наполи» не без проблем одолел «Кротоне» в родных стенах с результатом 4:3. А вот «Рома» допустила осечку, сыграв лишь вничью в гостях у «Сассуоло» - 2:2. Римляне отдалились от решения задачи по финишу в зоне Лиги чемпионов. «Волки» откатились на седьмое место на фоне победы «Лацио» над «Специей» - 2:1.
«Фиорентина» без продолжающего процесс восстановления Александра Кокорина сыграла вничью в гостях у «Дженоа», проведя в меньшинстве чуть ли не весь второй тайм. Красную карточку получил Франк Рибери.
Ознакомиться со всеми результатами можно ниже.
|(1:0) Муриэль Луис 19'
|(2:0) Муриэль Луис 43'
|45' Перейра Роберто (2:1)
|(3:1) Сапата Дуван 61'
|71' Стрюгер-Ларсен Йенс (3:2)
|(1:0) Инсинье Лоренцо 19'
|(2:0) Осимхен Виктор 22'
|25' Сими Нванкво (2:1)
|(3:1) Мертенс Дрис 34'
|48' Сими Нванкво (3:2)
|59' Мессьяс Жуниор (3:3)
|(4:3) Ди Лоренцо Джованни 72'
|26' Пеллегрини Лоренцо (0:1)
|(1:1) Траоре Хамед 57'
|69' Перес Бруно (1:2)
|(2:2) Распадори Джакомо 85'
|(1:0) Лаццари Мануэль 56'
|73' Верде Даниэле (1:1)
|(2:1) Кайседо Фелипе 88'
|Дженоа
|1:1
|Фиорентина
|(1:0) Дестро Маттиа 13'
|23' Влахович Душан (1:1)
|(1:0) Глик Камил 23'
|55' Куртич Ясмин (1:1)
|(2:1) Ионице Артур 67'
|88' Ман Деннис (2:2)
|54' Барак Антонин (0:1)
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Наполи, Лацио, Фиорентина, Дженоа, Удинезе, Аталанта, Парма, Кальяри, Сассуоло, Верона, Кротоне, Беневенто, Специя