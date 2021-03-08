Пиоли: «Милану» нужно работать над стабильностью»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами после поединка 26-го тура чемпионата Англии против «Вероны» (2:0).

«Мы провели непростой матч. «Верона» из тех команд, которые способны доставить проблемы любому сопернику. Поле было не лучшего качества, но мы хорошо сыграли.

Я горжусь, что у меня собралась такая команда. Но нам нужно работать над стабильностью. Знаем свои сильные и слабые стороны. Будем работать над недостатками», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Россонери» набрали 56 баллов и занимают второе место в турнирной таблице итальянской Серии А.