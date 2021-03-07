Златан Ибрагимович вернулся в расположение «Милана» после того, как принял участие во всех пяти вечерах музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Как сообщает Calciomercato, шведский форвард прибыл в отель Вероны, где остановилась команда перед матчем Серии А. При этом Ибрагимович не сможет сыграть в воскресенье из-за травмы. В ближайшие несколько недель швед будет восстанавливаться.

Всего в сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать один матч. На счету шведского форварда шестнадцать забитых голов и два результативных паса на партнёров.

«Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице Серии А.