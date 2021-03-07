Крунич: «Мы способны играть хорошо в сложных матчах даже без лидеров»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич прокомментировал победу над «Вероной» (2:0).

«Да, сегодня отсутствовали некоторые важные игроки, но мы доказали, что являемся одним целым. Мы способны играть хорошо в сложных матчах даже без лидеров.

Хочу поблагодарить клуб, потому что здесь мне доверяют. У меня были сложные моменты в прошлом, мне не хватало уверенно, но сейчас я чувствую, что могу помогать команде.

Сегодняшний гол очень много значит для меня, но главное – три очка», - цитирует Крунича Sky Sport Italia.

27-летний Крунич сыграл шестнадцать матчей за «Милан» в нынешнем сезоне чемпионата Италии и забил один гол.