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Крунич: «Мы способны играть хорошо в сложных матчах даже без лидеров»

07 Марта 2021, 19:47,

Полузащитник «Милана» Раде Крунич прокомментировал победу над «Вероной» (2:0).

«Да, сегодня отсутствовали некоторые важные игроки, но мы доказали, что являемся одним целым. Мы способны играть хорошо в сложных матчах даже без лидеров.

Хочу поблагодарить клуб, потому что здесь мне доверяют. У меня были сложные моменты в прошлом, мне не хватало уверенно, но сейчас я чувствую, что могу помогать команде.

Сегодняшний гол очень много значит для меня, но главное – три очка», - цитирует Крунича Sky Sport Italia.

27-летний Крунич сыграл шестнадцать матчей за «Милан» в нынешнем сезоне чемпионата Италии и забил один гол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Раде Крунич
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