Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​У «Милана» остался один здоровый нападающий

06 Марта 2021, 19:21,

Стефано Пиоли не позавидуешь – тренеру «Милана» приходится справляться с наплывом травм на фоне игрового спада команды. Вслед за Златаном Ибрагимовичем и Марио Манджукичем в лазарет «Милана» угодил ещё один нападающий – Анте Ребич. У хорватского футболиста диагностировали воспаление в области бедра.

У «Милана» остался только один здоровый нападающий – Рафаэль Леао. Кроме того, в заявку на ближайший матч команды против «Вероны» вошёл молодой Эмиль Робак.

После двадцати пяти туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от соседей из «Интера» на шесть зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Марио Манджукич, Анте Ребич, Рафаэль Леао
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола