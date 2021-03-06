​У «Милана» остался один здоровый нападающий

Стефано Пиоли не позавидуешь – тренеру «Милана» приходится справляться с наплывом травм на фоне игрового спада команды. Вслед за Златаном Ибрагимовичем и Марио Манджукичем в лазарет «Милана» угодил ещё один нападающий – Анте Ребич. У хорватского футболиста диагностировали воспаление в области бедра.

У «Милана» остался только один здоровый нападающий – Рафаэль Леао. Кроме того, в заявку на ближайший матч команды против «Вероны» вошёл молодой Эмиль Робак.

После двадцати пяти туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от соседей из «Интера» на шесть зачётных баллов.