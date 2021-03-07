«Милан» справился с «Вероной», «Фиорентина» чудом не проиграла

«Милан» продолжает преследование «Интера» в Серии А. В 26-м туре чемпионата Италии «россонери» гостили у «Вероны» и забили в ворота противника два безответных гола - 2:0. Точные удары Раде Крунича и Диогу Далота позволили команде Джана Пьеро Гасперини сократить отставание от лидера до трех очков.

«Фиорентина» провела драматичную игру против «Пармы». «Фиалки» дважды вели и упускали перевес, пропустили на 90-й минуте, но успели вырвать ничью - 3:3. Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.