Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» справился с «Вероной», «Фиорентина» чудом не проиграла

07 Марта 2021, 19:10,

«Милан» продолжает преследование «Интера» в Серии А. В 26-м туре чемпионата Италии «россонери» гостили у «Вероны» и забили в ворота противника два безответных гола - 2:0. Точные удары Раде Крунича и Диогу Далота позволили команде Джана Пьеро Гасперини сократить отставание от лидера до трех очков.

«Фиорентина» провела драматичную игру против «Пармы». «Фиалки» дважды вели и упускали перевес, пропустили на 90-й минуте, но успели вырвать ничью - 3:3. Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.

Протокол игры  
Верона 0:2 Милан
    27' Крунич Раде (0:1)
    50' Далот Диогу (0:2)
Сильвестри Марко Маньяни Джанджакомо   26' Гюнтер Корай   57' (Илич Иван (   57') Чеккерини Федерико Фараони Марко Тамез Адриен Велозу Мигель   57' (Димарко Федерико (   57') Лазович Дарко Барак Антонин   54' (Бесса Даниэль (   54'   90') Цаканьи Маттиа   53' (Сальседо Эдди (   53') Ласанья Кевин   74' (Фавилли Андреа (   74')
Запасные: Берарди Алессандро Давидович Павел Удоги Дестини Четин Мерт Стураро Стефано Ловато Маттео Пандур Ивор
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Томори Фикайо Романьоли Алессио Далот Диогу Мейте Суалихо Кесси Франк Салемакерс Алексис Крунич Раде Кастильехо Самуэль   78' (Хёуге Йенс (   78') Леау Рафаэл
Запасные: Диас Брахим Габбия Маттео Робак Эмиль Кьяер Симон Тонали Сандро Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
07 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры  
Фиорентина 3:3 Парма
(1:0) Мартинес Лукас II 28'    
    32' Куцка Юрай (1:1)
(2:1) Миленкович Никола 42'    
    72' Куртич Ясмин (2:2)
    90' Михэйлэ Валентин (2:3)
(3:3) Иакопони Симоне 90'    
Дронговски Бартломей Миленкович Никола Песселья Херман Мартинес Лукас II Малку Кевин Амрабат Софьян   70' (Бонавентура Джакомо (   70') Пульгар Эрик Валеро Борха   77' (Кальехон Хосе (   77') Бираги Кристиано Эйссерик Валентин Влахович Душан
Запасные: Монтьель Кристобаль Росати Антонио Оливера Максимильяно Мунтяну Луис Бьянко Алессандро Терраччиано Пьетро Касерес Мартин Венути Лоренцо Баррека Антонио
Сепе Луиджи Иакопони Симоне Бани Маттиа   79'   80' (Гальоло Риккардо (   80') Лорини Венсан Пеццелла Джузеппе   62' Эрнани Азеведо   46' (Михэйлэ Валентин (   46') Бругман Гастон Куртич Ясмин Куцка Юрай   56'   88' (Инглезе Роберто (   88') Карамо Янн   62' (Брунетта Хуан (   62') Жервиньо Куасси   62' (Ман Деннис (   62')
Запасные: Пелле Грациано Грасси Альберто Сиприен Вилан Алвеш Бруну Коломби Симоне Осорио Йордан Бузи Максим
07 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры  
Кротоне 4:2 Торино
(1:0) Сими Нванкво 27'    
    45' Мандрагора Роландо (1:1)
(2:1) Сими Нванкво 54'    
(3:1) Реца Аркадиуш 80'    
    84' Санабрия Антонио (3:2)
(4:2) Уна Адам 90'    
Кордац Алекс   45' Магальян Лисандро Големич Владимир Луперто Себастьяно Перейра Педру II Молина Сальваторе Петриччоне Якопо   43'   82' (Дзанеллато Никколо (   82'   83') Реца Аркадиуш Мессьяс Жуниор Уна Адам   90' Сими Нванкво   75' (Ди Кармине Самуэль (   75')
Запасные: Рисполи Андреа Драгус Денис Эдуардо Энрике Ривьер Эммануэль Джиджи Коффи Креспи Джан Марко Куомо Джузеппе Марроне Лука Феста Марко Рохас Луис
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо Лянко Войнович Родригес Рикардо Войвода Мергим   65' (Санабрия Антонио (   65') Лукич Саша   77' (Гояк Амер (   77') Мандрагора Роландо Ринкон Томас   79'   90' Ансальди Кристиан Дзадза Симоне   65' (Верди Симоне (   65') Бонаццоли Федерико
Запасные: Базелли Даниэле Хорват Кристофер Крюэзю Алтын Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Греко Жан Фредди Буонджорно Алессандро Феригра Эрик Уйкани Самир Мурру Никола
07 марта. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Фиорентина, Верона
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