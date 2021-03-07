«Милан» справился с «Вероной», «Фиорентина» чудом не проиграла

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07 Марта 2021, 19:10,
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«Милан» продолжает преследование «Интера» в Серии А. В 26-м туре чемпионата Италии «россонери» гостили у «Вероны» и забили в ворота противника два безответных гола - 2:0. Точные удары Раде Крунича и Диогу Далота позволили команде Джана Пьеро Гасперини сократить отставание от лидера до трех очков.
«Фиорентина» провела драматичную игру против «Пармы». «Фиалки» дважды вели и упускали перевес, пропустили на 90-й минуте, но успели вырвать ничью - 3:3. Александр Кокорин не попал в заявку из-за травмы.
Протокол игры
|27' Крунич Раде (0:1)
|50' Далот Диогу (0:2)
Сильвестри Марко • Маньяни Джанджакомо • 26'Гюнтер Корай 57' ( Илич Иван ( 57') • Чеккерини Федерико • Фараони Марко • Тамез Адриен • Велозу Мигель 57' ( Димарко Федерико ( 57') • Лазович Дарко • Барак Антонин 54' ( Бесса Даниэль ( 54' ) • 90'Цаканьи Маттиа 53' ( Сальседо Эдди ( 53') • Ласанья Кевин 74' ( Фавилли Андреа ( 74')
Запасные: Берарди Алессандро • Давидович Павел • Удоги Дестини • Четин Мерт • Стураро Стефано • Ловато Маттео • Пандур Ивор
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Далот Диогу • Мейте Суалихо • Кесси Франк • Салемакерс Алексис • Крунич Раде • Кастильехо Самуэль 78' ( Хёуге Йенс ( 78') • Леау Рафаэл
Запасные: Диас Брахим • Габбия Маттео • Робак Эмиль • Кьяер Симон • Тонали Сандро • Калюлю Пьер • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан
07 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|Фиорентина
|3:3
|Парма
|(1:0) Мартинес Лукас II 28'
|32' Куцка Юрай (1:1)
|(2:1) Миленкович Никола 42'
|72' Куртич Ясмин (2:2)
|90' Михэйлэ Валентин (2:3)
|(3:3) Иакопони Симоне 90'
Дронговски Бартломей • Миленкович Никола • Песселья Херман • Мартинес Лукас II • Малку Кевин • Амрабат Софьян 70' ( Бонавентура Джакомо ( 70') • Пульгар Эрик • Валеро Борха 77' ( Кальехон Хосе ( 77') • Бираги Кристиано • Эйссерик Валентин • Влахович Душан
Сепе Луиджи • Иакопони Симоне • Бани Маттиа 79' 80' ( Гальоло Риккардо ( 80') • Лорини Венсан • Пеццелла Джузеппе • 62'Эрнани Азеведо 46' ( Михэйлэ Валентин ( 46') • Бругман Гастон • Куртич Ясмин • Куцка Юрай 56' 88' ( Инглезе Роберто ( 88') • Карамо Янн 62' ( Брунетта Хуан ( 62') • Жервиньо Куасси 62' ( Ман Деннис ( 62')
Запасные: Пелле Грациано • Грасси Альберто • Сиприен Вилан • Алвеш Бруну • Коломби Симоне • Осорио Йордан • Бузи Максим
07 марта. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
Протокол игры
|(1:0) Сими Нванкво 27'
|45' Мандрагора Роландо (1:1)
|(2:1) Сими Нванкво 54'
|(3:1) Реца Аркадиуш 80'
|84' Санабрия Антонио (3:2)
|(4:2) Уна Адам 90'
Кордац Алекс • 45'Магальян Лисандро • Големич Владимир • Луперто Себастьяно • Перейра Педру II • Молина Сальваторе • Петриччоне Якопо 43' 82' ( Дзанеллато Никколо ( 82' ) • 83'Реца Аркадиуш • Мессьяс Жуниор • Уна Адам • 90'Сими Нванкво 75' ( Ди Кармине Самуэль ( 75')
Запасные: Рисполи Андреа • Драгус Денис • Эдуардо Энрике • Ривьер Эммануэль • Джиджи Коффи • Креспи Джан Марко • Куомо Джузеппе • Марроне Лука • Феста Марко • Рохас Луис
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо • Лянко Войнович • Родригес Рикардо • Войвода Мергим 65' ( Санабрия Антонио ( 65') • Лукич Саша 77' ( Гояк Амер ( 77') • Мандрагора Роландо • Ринкон Томас 79' • 90'Ансальди Кристиан • Дзадза Симоне 65' ( Верди Симоне ( 65') • Бонаццоли Федерико
07 марта. Стадион "Эцио Шида" (Кротоне).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Фиорентина, Верона