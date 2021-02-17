Ди Марцио: «Стоимость Шомуродова увеличилась вдвое всего за полгода»

Итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио на канале Nobel в YouTube раскрыл подробности трансфера Элдора Шомуродова в «Дженоа».

- Вопрос по цене Шомуродова. Купили его за 7 или 8 миллионов евро. Как ты считаешь, какова его стоимость сейчас?

- 15. Я знаю, что если бы «Дженоа» захотел продать игрока сейчас, то заработал бы 15 миллионов евро. Похоже, что какие-то клубы выходили на «Дженоа» и интересовались ценой. Она была 15 миллионов и увеличилась вдвое всего за полгода. Но на Пёнтеке заработали в несколько раз больше, он пришел за 4,5 миллиона, а за год «Милан» купил его за 35. В Италии так принято, если мы видим хорошего футболиста, то готовы отдать за него и 20, и 30 миллионов. Даже сейчас в условиях коронавируса, когда клубам сложнее оформлять такие сделки.

- А кто им интересовался? Только «Ювентус»?

- «Ювентус» - да, такое было. Я бы сказал, что летом это может быть один из самых интересных игроков для таких клубов как «Боруссия» Дортмунд или «Севилья», клубов, которые любят молодых и талантливых игроков, а Шомуродов из таких.

- В январе прошла новость, что «Ювентус» рассматривает Элдора Шомуродова.

- «Дженоа» сказал, что не было официальных предложений, - отвечает агент Герман Ткаченко. - Но контакты были не только между клубами, но и с нами. Но это не было предложение. Я все-таки не люблю разговоры о сделках, которые не случились, какие бы ни были большие клубы. Уйдет Элдор в большой клуб, но для этого нужно продолжать работать, больше забивать, показывать те свои качества, которые есть. Понятно, что «Дженоа» - один из тех моментов, что клуб хорошо и легко продает, особенно нападающих, поэтому мы здесь спокойны. И здесь не только Пёнтек, много кого. Имею в в виду, что то отношение к Элдору, те реплики, даже в последней игре против «Кротоне», где он не забил, ему поставили хорошую оценку и написали: «работал на команду, создавал пространство для Дестро». Там видно положительное отношение к нему. Конечно, если он на этом фоне будет все-таки стремиться вперед, все-таки забивать и больше работать на команду… Прессинг «Дженоа» - один из самых энергозатратных прессингов. Здесь он незаменимая единица.