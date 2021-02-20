Гол Шомуродова помог «Дженоа» не проиграть «Вероне»

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20 Февраля 2021, 22:05,
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Середняки Серии А «Дженоа» и «Верона» порадовали болельщиков драматичной борьбой в матче 23-го тура. Гости выиграли первый тайм, но сразу после перерыва пропустили мяч после удара только что вышедшего на поле Элдора Шомуродова. «Верона» достаточно быстро снова повела, но не дотерпела совсем немного, пропустив снова на 90-й минуте, - 2:2.
Протокол игры
|17' Илич Иван (0:1)
|(1:1) Шомуродов Элдор 49'
|61' Фараони Марко (1:2)
|(2:2) Бадель Милан 90'
Перин Маттиа • Мазиелло Андреа • Радованович Иван • Кришито Доменико • Дзаппакоста Давиде • Зайц Миха 46' ( Пеллегрини Лука ( 46') • Бадель Милан • Стротман Кевин 57' 67' ( Пандев Горан ( 67') • Циборра Леннарт 46' ( Шомуродов Элдор ( 46') • Дестро Маттиа 67' ( Скамачча Джанлука ( 67') • Пьяца Марко 55' ( Ровелла Николо ( 55')
Запасные: Гильоне Паоло • Мелегони Филиппо • Портанова Маноло • Гольданига Эдоардо • Онгене Жером • Маркетти Федерико • Бехрами Валон
Сильвестри Марко • Маньяни Джанджакомо • Гюнтер Корай • Ловато Маттео 46' ( Четин Мерт ( 46' ) • 74'Фараони Марко 68' ( Виейра Ронни ( 68') • Тамез Адриен 90' ( Стураро Стефано ( 90') • Илич Иван 82' ( Велозу Мигель ( 82') • Лазович Дарко • Барак Антонин • Цаканьи Маттиа 82' ( Бесса Даниэль ( 82') • Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро • Удоги Дестини • Амионе Бруно • Фавилли Андреа • Пандур Ивор • Сальседо Эдди • Бенасси Марко
20 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Дженоа, Верона, Элдор Шомуродов