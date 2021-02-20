Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гол Шомуродова помог «Дженоа» не проиграть «Вероне»

20 Февраля 2021, 22:05,

Середняки Серии А «Дженоа» и «Верона» порадовали болельщиков драматичной борьбой в матче 23-го тура. Гости выиграли первый тайм, но сразу после перерыва пропустили мяч после удара только что вышедшего на поле Элдора Шомуродова. «Верона» достаточно быстро снова повела, но не дотерпела совсем немного, пропустив снова на 90-й минуте, - 2:2.

Протокол игры  
Дженоа 2:2 Верона
    17' Илич Иван (0:1)
(1:1) Шомуродов Элдор 49'    
    61' Фараони Марко (1:2)
(2:2) Бадель Милан 90'    
Перин Маттиа Мазиелло Андреа Радованович Иван Кришито Доменико Дзаппакоста Давиде Зайц Миха   46' (Пеллегрини Лука (   46') Бадель Милан Стротман Кевин   57'   67' (Пандев Горан (   67') Циборра Леннарт   46' (Шомуродов Элдор (   46') Дестро Маттиа   67' (Скамачча Джанлука (   67') Пьяца Марко   55' (Ровелла Николо (   55')
Запасные: Гильоне Паоло Мелегони Филиппо Портанова Маноло Гольданига Эдоардо Онгене Жером Маркетти Федерико Бехрами Валон
Сильвестри Марко Маньяни Джанджакомо Гюнтер Корай Ловато Маттео   46' (Четин Мерт (   46'   74') Фараони Марко   68' (Виейра Ронни (   68') Тамез Адриен   90' (Стураро Стефано (   90') Илич Иван   82' (Велозу Мигель (   82') Лазович Дарко Барак Антонин Цаканьи Маттиа   82' (Бесса Даниэль (   82') Ласанья Кевин
Запасные: Берарди Алессандро Удоги Дестини Амионе Бруно Фавилли Андреа Пандур Ивор Сальседо Эдди Бенасси Марко
20 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Верона, Элдор Шомуродов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола
Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола