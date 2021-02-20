Гол Шомуродова помог «Дженоа» не проиграть «Вероне»

Середняки Серии А «Дженоа» и «Верона» порадовали болельщиков драматичной борьбой в матче 23-го тура. Гости выиграли первый тайм, но сразу после перерыва пропустили мяч после удара только что вышедшего на поле Элдора Шомуродова. «Верона» достаточно быстро снова повела, но не дотерпела совсем немного, пропустив снова на 90-й минуте, - 2:2.