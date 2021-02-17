Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шомуродов: «Я этого очень долго ждал и очень хотел попасть в Европу»

17 Февраля 2021, 13:10,

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов на канале Nobel в YouTube поделился впечатлениями от итальянском футболе.

- Спортивный юрист Михаил Прокопец говорил о том, что тебя подняли с кровати для перехода в «Дженоа». То есть, ты не верил в трансфер в Италию, в Геную?

- Я слышал, что идут переговоры, но не знал, получится или нет. Всегда был какой-то интерес, такие разговоры были всегда, но не было конкретики. Каххор ночью позвонил, сказал, что всё получается, есть такой вариант, будем сейчас уже решать, остались последние детали. Я до конца не верил, конечно, но хорошо, что  все получилось. Я этого очень долго ждал и очень хотел туда попасть.

- Именно в Италию, Европу?

- Европу. Да.

- У тебя были варианты в Катаре, Саудовской Аравии, где-то еще на Ближнем Востоке. Там можно было больше денег заработать?

- Там только деньги. Я хотел развиваться как футболист, поэтому всегда хотел сюда попасть и посмотреть, что из себя представляет европейский футбол. Здесь в первую очередь профессионализм, второе, это скорость, другой уровень. Я думаю, что главная причина - каждый футболист чувствует здесь себя настоящим футболистом. Ты уже играешь в лучшей лиге, знаешь, что за тобой следит весь мир.

- Сюда приехал Кокорин, он пошел на понижение зарплаты. У тебя здесь зарплата больше или меньше, чем в «Ростове»?

- Больше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Элдор Шомуродов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола