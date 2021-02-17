Шомуродов: «Я этого очень долго ждал и очень хотел попасть в Европу»

Форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов на канале Nobel в YouTube поделился впечатлениями от итальянском футболе.

- Спортивный юрист Михаил Прокопец говорил о том, что тебя подняли с кровати для перехода в «Дженоа». То есть, ты не верил в трансфер в Италию, в Геную?

- Я слышал, что идут переговоры, но не знал, получится или нет. Всегда был какой-то интерес, такие разговоры были всегда, но не было конкретики. Каххор ночью позвонил, сказал, что всё получается, есть такой вариант, будем сейчас уже решать, остались последние детали. Я до конца не верил, конечно, но хорошо, что все получилось. Я этого очень долго ждал и очень хотел туда попасть.

- Именно в Италию, Европу?

- Европу. Да.

- У тебя были варианты в Катаре, Саудовской Аравии, где-то еще на Ближнем Востоке. Там можно было больше денег заработать?

- Там только деньги. Я хотел развиваться как футболист, поэтому всегда хотел сюда попасть и посмотреть, что из себя представляет европейский футбол. Здесь в первую очередь профессионализм, второе, это скорость, другой уровень. Я думаю, что главная причина - каждый футболист чувствует здесь себя настоящим футболистом. Ты уже играешь в лучшей лиге, знаешь, что за тобой следит весь мир.

- Сюда приехал Кокорин, он пошел на понижение зарплаты. У тебя здесь зарплата больше или меньше, чем в «Ростове»?

- Больше.