«Рома» на 90-й минуте упустила победу над «Специей», но забила снова

В первом субботнем матче 19-го тура Серии А «Рома» играла против «Специи» и до последних секунд рисковала упустить победный счет, несмотря на громадный перевес. Борха Майораль реализовал два момента, а Рик Карсдорп увеличил перевес команды. Гости не отсиживались в обороне и реализовывали свои редкие шансы. Роберто Пикколи и Диего Фариас не давали интриге умереть, а на 90-й минуте Даниэле Верде забил третий мяч «Роме». Но новички лиги рано праздновали ничейный счет, так как ответной атаке Лоренцо Пеллегрини стал героем «волков» - 4:3.

«Рома» на чистом третьем месте с отставанием в шесть очков от лидера.