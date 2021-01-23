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«Рома» на 90-й минуте упустила победу над «Специей», но забила снова

23 Января 2021, 18:54,

Global Look Press

В первом субботнем матче 19-го тура Серии А «Рома» играла против «Специи» и до последних секунд рисковала упустить победный счет, несмотря на громадный перевес. Борха Майораль реализовал два момента, а Рик Карсдорп увеличил перевес команды. Гости не отсиживались в обороне и реализовывали свои редкие шансы. Роберто Пикколи и Диего Фариас не давали интриге умереть, а на 90-й минуте Даниэле Верде забил третий мяч «Роме». Но новички лиги рано праздновали ничейный счет, так как  ответной атаке Лоренцо Пеллегрини стал героем «волков» - 4:3.

«Рома» на чистом третьем месте с отставанием в шесть очков от лидера.

Протокол игры  
Рома 4:3 Специя
(1:0) Майораль Борха 17'    
    24' Пикколи Роберто (1:1)
(2:1) Майораль Борха 53'    
(3:1) Карсдорп Рик 55'    
    59' Фариас Диего (3:2)
(4:3) Пеллегрини Лоренцо 90'    
    90' Верде Даниэле (3:3)
Пау Лопес Кумбулла Мараш Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Карсдорп Рик   81' (Перес Бруно (   81'   87') Вильяр Гонсало   67' (Кристанте Бриан (   67') Верету Жордан Спинаццола Леонардо Пеллегрини Лоренцо   90' Перес Карлес   89' (Диавара Амаду (   89') Майораль Борха   87'
Запасные: Провиденс Рубен Дарбо Эбрима Фератович Амир Талл Ламине Фарелли Симоне Сантон Давиде Фузато Даниэл Подгоряну Суф
Проведель Иван Дель Орко Кристиан   58' (Бастони Симоне (   58') Терци Клаудио Шабо Юлиан   21'   81' (Верде Даниэле (   81') Марчицца Риккардо Эстевес Науэль Агум Люсьен Маджоре Джулио   58' (Акампора Дженнаро (   58') Гьяси Эммануэль   81' (Эрлич Мартин (   81') Пикколи Роберто   33' (Галабинов Андрей (   33') Фариас Диего
Запасные: Исмайли Ардиан Риччи Матео Агудело Кевин Побега Томмазо Крапикас Титас Дейола Алессандро Рамос Хуан
23 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Специя
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