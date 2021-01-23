«Рома» на 90-й минуте упустила победу над «Специей», но забила снова

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23 Января 2021, 18:54,
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В первом субботнем матче 19-го тура Серии А «Рома» играла против «Специи» и до последних секунд рисковала упустить победный счет, несмотря на громадный перевес. Борха Майораль реализовал два момента, а Рик Карсдорп увеличил перевес команды. Гости не отсиживались в обороне и реализовывали свои редкие шансы. Роберто Пикколи и Диего Фариас не давали интриге умереть, а на 90-й минуте Даниэле Верде забил третий мяч «Роме». Но новички лиги рано праздновали ничейный счет, так как ответной атаке Лоренцо Пеллегрини стал героем «волков» - 4:3.
«Рома» на чистом третьем месте с отставанием в шесть очков от лидера.
Протокол игры
|(1:0) Майораль Борха 17'
|24' Пикколи Роберто (1:1)
|(2:1) Майораль Борха 53'
|(3:1) Карсдорп Рик 55'
|59' Фариас Диего (3:2)
|(4:3) Пеллегрини Лоренцо 90'
|90' Верде Даниэле (3:3)
Пау Лопес • Кумбулла Мараш • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик 81' ( Перес Бруно ( 81' ) • 87'Вильяр Гонсало 67' ( Кристанте Бриан ( 67') • Верету Жордан • Спинаццола Леонардо • Пеллегрини Лоренцо • 90'Перес Карлес 89' ( Диавара Амаду ( 89') • Майораль Борха 87'
Запасные: Провиденс Рубен • Дарбо Эбрима • Фератович Амир • Талл Ламине • Фарелли Симоне • Сантон Давиде • Фузато Даниэл • Подгоряну Суф
Проведель Иван • Дель Орко Кристиан 58' ( Бастони Симоне ( 58') • Терци Клаудио • Шабо Юлиан 21' 81' ( Верде Даниэле ( 81') • Марчицца Риккардо • Эстевес Науэль • Агум Люсьен • Маджоре Джулио 58' ( Акампора Дженнаро ( 58') • Гьяси Эммануэль 81' ( Эрлич Мартин ( 81') • Пикколи Роберто 33' ( Галабинов Андрей ( 33') • Фариас Диего
Запасные: Исмайли Ардиан • Риччи Матео • Агудело Кевин • Побега Томмазо • Крапикас Титас • Дейола Алессандро • Рамос Хуан
23 января. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рома, Специя