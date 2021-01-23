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В «Роме» выявлено два новых случая заражения COVID-19

23 Января 2021, 13:49,

Global Look Press

Как сообщает издание Sky Sport Italia, в «Роме» выявлены два новых случая заражения коронавирусом.

Положительные тесты сдали сотрудники столичного клуба. Они были изолированы. Команду закрыли на тренировочной базе в качестве мер предосторожности, указанных в медицинских протоколах.

Ранее сообщалось, что коронавирусной инфекцией заразился полузащитник «волков» Николо Дзаньоло.

Сегодня, 23-го января, «Рома» должна провести домашний поединок против «Специи». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

После 18 туров столичный клуб занимает четвертое место в Серии А.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома
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