​Майораль: «Сегодня я забил дважды, а в прошлой игре промахивался – такова жизнь нападающего»

Нападающий «Ромы» Борха Майораль дал комментарий после победы над «Специей» со счётом 4:3 в рамках девятнадцатого тура чемпионата Италии. Испанский футболист стал автором дубля.

«Я готов помогать команде. Когда я могу выйти на поле, я стараюсь помочь команде. Сегодня я забил дважды, а в прошлой игре промахивался – такова жизнь нападающего.

Я считаю, что эта игра была очень важной для нас из-за всего происходящего. Мы боролись и победили, а это самое главное. Мы едины, мы вместе работаем каждый день. Мы проиграли два тяжёлых матча, но сохраняли единство», - сказал Майораль Sky Sport Italia.