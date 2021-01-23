​Майораль: «Сегодня я забил дважды, а в прошлой игре промахивался – такова жизнь нападающего»

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23 Января 2021, 22:47,
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Нападающий «Ромы» Борха Майораль дал комментарий после победы над «Специей» со счётом 4:3 в рамках девятнадцатого тура чемпионата Италии. Испанский футболист стал автором дубля.
«Я готов помогать команде. Когда я могу выйти на поле, я стараюсь помочь команде. Сегодня я забил дважды, а в прошлой игре промахивался – такова жизнь нападающего.
Я считаю, что эта игра была очень важной для нас из-за всего происходящего. Мы боролись и победили, а это самое главное. Мы едины, мы вместе работаем каждый день. Мы проиграли два тяжёлых матча, но сохраняли единство», - сказал Майораль Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Борха Майораль