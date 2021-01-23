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​Фонсека отказался отвечать на вопрос о Джеко

23 Января 2021, 20:42,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Специей» со счётом 4:3 получил вопрос по поводу Эдина Джеко.

Накануне игры Фонсека заявил, что Джеко не сыграет из-за ушиба. Однако в прессе появилась информация о конфликте боснийского футболиста с тренером.

«Я уже вчера говорил о Джеко и не хочу говорить ничего больше. Я понимаю ваше любопытство, но не хочу давать комментариев. Сейчас важно лишь то, что мы сделали сегодня – добились большой победы», - сказал Фонсека Sky Sport Italia.

На текущий момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Эдин Джеко, Паулу Фонсека
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Комментарии (1)
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Juve164
23 Января 2021, 22:10

Роме пора гнать физрука, для которого победа над Специей "большая".

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