​Фонсека отказался отвечать на вопрос о Джеко

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Специей» со счётом 4:3 получил вопрос по поводу Эдина Джеко.

Накануне игры Фонсека заявил, что Джеко не сыграет из-за ушиба. Однако в прессе появилась информация о конфликте боснийского футболиста с тренером.

«Я уже вчера говорил о Джеко и не хочу говорить ничего больше. Я понимаю ваше любопытство, но не хочу давать комментариев. Сейчас важно лишь то, что мы сделали сегодня – добились большой победы», - сказал Фонсека Sky Sport Italia.

На текущий момент «Рома» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.