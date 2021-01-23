​В «Роме» раскол: Фонсека вывел Джеко из состава из-за конфликта

Итальянские СМИ пишут о конфликте между главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой и капитаном команды Эдином Джеко. Португальский специалист решил вывести боснийского форварда из состава, поэтому футболист не попал в заявку на игру против «Специи». При этом Фонсека перед игрой сообщил, что Джеко имеет ушиб.

На страницах Corriere dello Sport сообщается о том, что ситуация вызвала раскол внутри «Ромы»: кто-то поддерживает Фонсеку, а кто-то находится на стороне Джеко. Так, например, на стороне своего партнёра по команде оказался Лоренцо Пеллегрини.

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