Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В «Роме» раскол: Фонсека вывел Джеко из состава из-за конфликта

23 Января 2021, 17:30,

Global Look Press

Итальянские СМИ пишут о конфликте между главным тренером «Ромы» Паулу Фонсекой и капитаном команды Эдином Джеко. Португальский специалист решил вывести боснийского форварда из состава, поэтому футболист не попал в заявку на игру против «Специи». При этом Фонсека перед игрой сообщил, что Джеко имеет ушиб.

На страницах Corriere dello Sport сообщается о том, что ситуация вызвала раскол внутри «Ромы»: кто-то поддерживает Фонсеку, а кто-то находится на стороне Джеко. Так, например, на стороне своего партнёра по команде оказался Лоренцо Пеллегрини.

Следить за матчем «Рома» - «Специя» можно в текстовой трансляции на LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Эдин Джеко, Паулу Фонсека
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола