​Ибрагимович начал тренироваться в общей группе

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в пятницу утром тренировался в общей группе, сообщает CalcioMercato. Шведский бомбардир имеет шансы сыграть против «Сассуоло» в чемпионате Италии в воскресенье, однако окончательное решение будет принято за день до игры.

В шести играх итальянского чемпионата Ибрагимович записал на свой счёт десять забитых мячей. Шведский футболист входит в тройку лучших бомбардиров Серии А наряду с Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение в игре против «Наполи» в прошлом месяце. Ранее швед переболел коронавирусной инфекцией.