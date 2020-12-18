​Ибрагимович начал тренироваться в общей группе

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18 Декабря 2020, 15:54,
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в пятницу утром тренировался в общей группе, сообщает CalcioMercato. Шведский бомбардир имеет шансы сыграть против «Сассуоло» в чемпионате Италии в воскресенье, однако окончательное решение будет принято за день до игры.
В шести играх итальянского чемпионата Ибрагимович записал на свой счёт десять забитых мячей. Шведский футболист входит в тройку лучших бомбардиров Серии А наряду с Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.
Напомним, Ибрагимович получил повреждение в игре против «Наполи» в прошлом месяце. Ранее швед переболел коронавирусной инфекцией.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович