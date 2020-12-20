«Милан» и «Интер» синхронно победили

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20 Декабря 2020, 18:58,
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Миланские клубы успешно провели матчи 14-го тура и укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы.
«Милан» гостил у «Сассуоло», и Рафаэл Леау уже на седьмой секунде забил гол, который стал рекордно быстрым для Серии А. «Росонери» отдали мяч противнику и играли на контратаках. В одной из них прорыв Тео Эрнандеса завершился прострелом на Алексиса Салемерса, который не мог промахнуться. «Сассуоло» в концовке забил мяч престижа, но проиграл - 1:2.
«Интер» также меньше соперника владел мячом, но на своем поле был сильнее «Специи». После «сухого» первого тайма «нерадзурри» забили дважды и победили, также пропустив в концовке (2:1), голы у миланцев в активе Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку.
Протокол игры
|1' Леау Рафаэл (0:1)
|26' Салемакерс Алексис (0:2)
|(1:2) Берарди Доменико 89'
Консильи Андреа • Тольян Йереми 61' ( Мюлдюр Мерт ( 61') • Марлон • Феррари Джанмарко • Рожерио да Силва 46' ( Кирьякопулос Георгиос ( 46') • Бурабия Мехди • Берарди Доменико • 65'Лопес Максим • Траоре Хамед 86' ( Обьянг Педро ( 86') • Джуричич Филип 57' ( Бога Жереми ( 57') • Дефрель Грегоре 46' ( Капуто Франческо ( 46')
Запасные: Пеголо Джанлука • Распадори Джакомо • Кирикеш Влад • Гараслин Лукаш • Айхан Кан • Маньянелли Франческо • Пелузо Федерико
Доннарумма Джанлуиджи • Калабрия Давиде • 71'Калюлю Пьер • Романьоли Алессио • 88'Тео Эрнандес • Тонали Сандро 46' ( Крунич Раде ( 46') • Кесси Франк • 61'Салемакерс Алексис 79' ( Кастильехо Самуэль ( 79') • Диас Брахим 57' ( Хёуге Йенс ( 57') • Чалханоглу Хакан 86' ( Мальдини Даниэль ( 86') • Леау Рафаэл
Запасные: Мусаккио Матео • Дуарте Леонардо • Конти Андреа • Коломбо Лоренцо • Робак Эмиль • Доннарумма Антонио • Татарушану Чиприан • Далот Диогу
20 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры
|Интер Милан
|2:1
|Специя
|(1:0) Хакими Ашраф 52'
|(2:0) Лукаку Ромелу 71'
|90' Пикколи Роберто (2:1)
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Хакими Ашраф 80' ( Д'Амброзио Данило ( 80') • Барелла Николо • Брозович Марсело 18' 66' ( Видаль Артуро ( 66') • Гальярдини Роберто 46' ( Сенси Стефано ( 46') • Янг Эшли 79' ( Дармиан Маттео ( 79') • Лукаку Ромелу 80' ( Перишич Иван ( 80') • Мартинес Лаутаро
Запасные: Паделли Даниэле • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Эриксен Кристиан
Проведель Иван • Виньяли Лука • Исмайли Ардиан • Терци Клаудио • 42'Бастони Симоне • Дейола Алессандро 72' ( Агудело Кевин ( 72') • Риччи Матео • Мора Лука 72' ( Маджоре Джулио ( 72') • Акампора Дженнаро 90' ( Мастину Джузеппе ( 90') • Нзола М'Бала 41' 80' ( Фариас Диего ( 80') • Гьяси Эммануэль 80' ( Пикколи Роберто ( 80')
Запасные: Эстевес Науэль • Крапикас Титас • Агум Люсьен • Бартоломей Паоло • Маркицца Риккардо • Феррер Сальвадор • Эрлич Мартин
20 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Ликояннис Хараламбос 27'
|57' Ласанья Кевин (1:1)
Краньо Алессио • Дзаппа Габриэле • Годин Диего • Карбони Андреа • Ликояннис Хараламбос • Марин Рэзван • Рог Марко 88' ( Олива Кристиан ( 88') • Нандес Найтан • 70'Педро Жоао 88' ( Перейро Гастон ( 88') • Соттил Рикардо 78' ( Симеоне Джованни ( 78') • Паволетти Леонардо 45' 64' ( Чеппители Лука ( 64')
Запасные: Паяч Марко • Пинна Симоне • Черри Альберто • Трамони Маттео • Пизакане Фабио • Викарио Гульельмо • Калигара Фабрицио
Муссо Хуан • Бекао Родриго • Бонифаци Кевин 90' ( Де Майо Себастьян ( 90') • Самир Каэтано • Стрюгер-Ларсен Йенс 90' ( Тер Авест Хидде ( 90') • Де Пауль Родриго • Уолас Соуза • Перейра Роберто 75' 78' ( Мандрагора Роландо ( 78') • Зеегелаар Марвин • Делофеу Херард 54' ( Ласанья Кевин ( 54') • Пуссетто Игнасио 78' ( Несторовски Илья ( 78')
Запасные: Палумбо Мартин • Кулибали Мамаду • Арслан Толгай-Али • Мичин Петар • Скуффет Симоне
20 декабря. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Роберто 57'
|(2:0) Сау Марко 89'
Монтипо Лоренцо • Летиция Гаэтано • Глик Камил • Туиа Алессандро 80' ( Фулон Дам ( 80') • Барба Федерико • Хетемай Перпарим • Ионице Артур • Импрота Риккардо • Инсинье Роберто 74' ( Тельо Андрес ( 74') • Капрари Джанлука 43' 79' ( Ди Серио Джузеппе ( 79') • Лападула Джанлука 79' ( Сау Марко ( 79')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Мончини Габриэле • Дель Пинто Лоренцо • Виола Николас • Дабо Брайан • Фальке Яго
Перин Маттиа • Гольданига Эдоардо 67' 75' ( Дзаппакоста Давиде ( 75') • Бани Маттиа • 13'Мазиелло Андреа • 88'Циборра Леннарт 58' ( Кришито Доменико ( 58') • Гильоне Паоло • Стураро Стефано 58' ( Пандев Горан ( 58') • Лерагер Лукас • Пьяца Марко • Шомуродов Элдор 58' ( Радованович Иван ( 58') • Дестро Маттиа 72' ( Скамачча Джанлука ( 72')
Запасные: Палеари Альберто • Мелегони Филиппо • Бадель Милан • Зайц Миха • Ровелла Николо • Бехрами Валон • Зима Лукаш
20 декабря. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Интер Милан