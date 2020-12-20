Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Милан» и «Интер» синхронно победили

20 Декабря 2020, 18:58,

Global Look Press

Миланские клубы успешно провели матчи 14-го тура и укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы.

«Милан» гостил у «Сассуоло», и Рафаэл Леау уже на седьмой секунде забил гол, который стал рекордно быстрым для Серии А. «Росонери» отдали мяч противнику и играли на контратаках. В одной из них прорыв Тео Эрнандеса завершился прострелом на Алексиса Салемерса, который не мог промахнуться. «Сассуоло» в концовке забил мяч престижа, но проиграл - 1:2.

«Интер» также меньше соперника владел мячом, но на своем поле был сильнее «Специи». После «сухого» первого тайма «нерадзурри» забили дважды и победили, также пропустив в концовке (2:1), голы у миланцев в активе Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку.

Протокол игры  
Сассуоло 1:2 Милан
    1' Леау Рафаэл (0:1)
    26' Салемакерс Алексис (0:2)
(1:2) Берарди Доменико 89'    
Консильи Андреа Тольян Йереми   61' (Мюлдюр Мерт (   61') Марлон Феррари Джанмарко Рожерио да Силва   46' (Кирьякопулос Георгиос (   46') Бурабия Мехди Берарди Доменико   65' Лопес Максим Траоре Хамед   86' (Обьянг Педро (   86') Джуричич Филип   57' (Бога Жереми (   57') Дефрель Грегоре   46' (Капуто Франческо (   46')
Запасные: Пеголо Джанлука Распадори Джакомо Кирикеш Влад Гараслин Лукаш Айхан Кан Маньянелли Франческо Пелузо Федерико
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде   71' Калюлю Пьер Романьоли Алессио   88' Тео Эрнандес Тонали Сандро   46' (Крунич Раде (   46') Кесси Франк   61' Салемакерс Алексис   79' (Кастильехо Самуэль (   79') Диас Брахим   57' (Хёуге Йенс (   57') Чалханоглу Хакан   86' (Мальдини Даниэль (   86') Леау Рафаэл
Запасные: Мусаккио Матео Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Робак Эмиль Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
20 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
Протокол игры  
Интер Милан 2:1 Специя
(1:0) Хакими Ашраф 52'    
(2:0) Лукаку Ромелу 71'    
    90' Пикколи Роберто (2:1)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Хакими Ашраф   80' (Д'Амброзио Данило (   80') Барелла Николо Брозович Марсело   18'   66' (Видаль Артуро (   66') Гальярдини Роберто   46' (Сенси Стефано (   46') Янг Эшли   79' (Дармиан Маттео (   79') Лукаку Ромелу   80' (Перишич Иван (   80') Мартинес Лаутаро
Запасные: Паделли Даниэле Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Эриксен Кристиан
Проведель Иван Виньяли Лука Исмайли Ардиан Терци Клаудио   42' Бастони Симоне Дейола Алессандро   72' (Агудело Кевин (   72') Риччи Матео Мора Лука   72' (Маджоре Джулио (   72') Акампора Дженнаро   90' (Мастину Джузеппе (   90') Нзола М'Бала   41'   80' (Фариас Диего (   80') Гьяси Эммануэль   80' (Пикколи Роберто (   80')
Запасные: Эстевес Науэль Крапикас Титас Агум Люсьен Бартоломей Паоло Маркицца Риккардо Феррер Сальвадор Эрлич Мартин
20 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).


 

Протокол игры  
Кальяри 1:1 Удинезе
(1:0) Ликояннис Хараламбос 27'    
    57' Ласанья Кевин (1:1)
Краньо Алессио Дзаппа Габриэле Годин Диего Карбони Андреа Ликояннис Хараламбос Марин Рэзван Рог Марко   88' (Олива Кристиан (   88') Нандес Найтан   70' Педро Жоао   88' (Перейро Гастон (   88') Соттил Рикардо   78' (Симеоне Джованни (   78') Паволетти Леонардо   45'   64' (Чеппители Лука (   64')
Запасные: Паяч Марко Пинна Симоне Черри Альберто Трамони Маттео Пизакане Фабио Викарио Гульельмо Калигара Фабрицио
Муссо Хуан Бекао Родриго Бонифаци Кевин   90' (Де Майо Себастьян (   90') Самир Каэтано Стрюгер-Ларсен Йенс   90' (Тер Авест Хидде (   90') Де Пауль Родриго Уолас Соуза Перейра Роберто   75'   78' (Мандрагора Роландо (   78') Зеегелаар Марвин Делофеу Херард   54' (Ласанья Кевин (   54') Пуссетто Игнасио   78' (Несторовски Илья (   78')
Запасные: Палумбо Мартин Кулибали Мамаду Арслан Толгай-Али Мичин Петар Скуффет Симоне
20 декабря. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
Протокол игры  
Беневенто 2:0 Дженоа
(1:0) Инсинье Роберто 57'    
(2:0) Сау Марко 89'    
Монтипо Лоренцо Летиция Гаэтано Глик Камил Туиа Алессандро   80' (Фулон Дам (   80') Барба Федерико Хетемай Перпарим Ионице Артур Импрота Риккардо Инсинье Роберто   74' (Тельо Андрес (   74') Капрари Джанлука   43'   79' (Ди Серио Джузеппе (   79') Лападула Джанлука   79' (Сау Марко (   79')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Мончини Габриэле Дель Пинто Лоренцо Виола Николас Дабо Брайан Фальке Яго
Перин Маттиа Гольданига Эдоардо   67'   75' (Дзаппакоста Давиде (   75') Бани Маттиа   13' Мазиелло Андреа   88' Циборра Леннарт   58' (Кришито Доменико (   58') Гильоне Паоло Стураро Стефано   58' (Пандев Горан (   58') Лерагер Лукас Пьяца Марко Шомуродов Элдор   58' (Радованович Иван (   58') Дестро Маттиа   72' (Скамачча Джанлука (   72')
Запасные: Палеари Альберто Мелегони Филиппо Бадель Милан Зайц Миха Ровелла Николо Бехрами Валон Зима Лукаш
20 декабря. Стадион "Чиро Вигорито" (Беневенто).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Интер Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола