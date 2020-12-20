«Милан» и «Интер» синхронно победили

Миланские клубы успешно провели матчи 14-го тура и укрепили свои позиции на вершине турнирной таблицы.

«Милан» гостил у «Сассуоло», и Рафаэл Леау уже на седьмой секунде забил гол, который стал рекордно быстрым для Серии А. «Росонери» отдали мяч противнику и играли на контратаках. В одной из них прорыв Тео Эрнандеса завершился прострелом на Алексиса Салемерса, который не мог промахнуться. «Сассуоло» в концовке забил мяч престижа, но проиграл - 1:2.

«Интер» также меньше соперника владел мячом, но на своем поле был сильнее «Специи». После «сухого» первого тайма «нерадзурри» забили дважды и победили, также пропустив в концовке (2:1), голы у миланцев в активе Ашрафа Хакими и Ромелу Лукаку.