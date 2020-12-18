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Ибрагимович не сыграет до конца года

18 Декабря 2020, 22:37,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит ближайшие матчи с «Сассуоло» и «Лацио». Под вопросом также остаётся участие шведа в игре в «Ювентусом» 6 января, сообщает «La Gazzetta dello Sport».

Предполагалось, что форвард восстановится в середине декабря, но сейчас Златан тренируется по индивидуальной программе и с большой долей вероятности не сыграет до конца года.

Швед получил мышечную травму в игре восьмого тура Серии А против «Наполи».

В текущем розыгрыше Серии А до травмы Ибрагимович провёл шесть игр, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу. Он делит первое место в списке бомбардиров с Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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