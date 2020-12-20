«Милан» забил самый быстрый гол в истории Серии А

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20 Декабря 2020, 17:42,
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В матче 13-го тура был побит рекорд Серии А. Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил в ворота «Сассуоло» уже на седьмой секунде (6,2 с). Предыдущее достижение принадлежало Паоло Поджи, который поразил цель на отметке в 8,9 с. Это случилось в сезоне 2001/02 в матче «Фиорентина» - «Пьяченца» (1:3).
Напомним, что «Милан» лидирует в чемпионате Италии, а «Сассуоло» находится в еврокубковой зоне.
6.2 seconds: new fastest goal in #SerieATIM!— AC Milan (@acmilan) December 20, 2020
What a start to #SassuoloMilan, flame on #SempreMilan. pic.twitter.com/M3Q8ZrBcNX
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Милан, Рафаэл Леау
круто что казать