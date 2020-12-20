Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» забил самый быстрый гол в истории Серии А

20 Декабря 2020, 17:42,

Global Look Press

В матче 13-го тура был побит рекорд Серии А. Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил в ворота «Сассуоло» уже на седьмой секунде (6,2 с). Предыдущее достижение принадлежало Паоло Поджи, который поразил цель на отметке в 8,9 с. Это случилось в сезоне 2001/02 в матче «Фиорентина» - «Пьяченца» (1:3).

Напомним, что «Милан» лидирует в чемпионате Италии, а «Сассуоло» находится в еврокубковой зоне.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Рафаэл Леау
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
20 Декабря 2020, 19:00

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