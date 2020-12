«Милан» забил самый быстрый гол в истории Серии А

В матче 13-го тура был побит рекорд Серии А. Форвард «Милана» Рафаэл Леау забил в ворота «Сассуоло» уже на седьмой секунде (6,2 с). Предыдущее достижение принадлежало Паоло Поджи, который поразил цель на отметке в 8,9 с. Это случилось в сезоне 2001/02 в матче «Фиорентина» - «Пьяченца» (1:3).

Напомним, что «Милан» лидирует в чемпионате Италии, а «Сассуоло» находится в еврокубковой зоне.

6.2 seconds: new fastest goal in #SerieATIM!

What a start to #SassuoloMilan, flame on #SempreMilan. pic.twitter.com/M3Q8ZrBcNX