Пиоли - о голе Леау: «У нас есть 4-5 таких заготовок»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил, что сверхбыстрый гол в ворота «Сассуоло» на седьмой секунде не был случайностью.

- У нас есть 4-5 заготовок на стартовый свисток, нам хотелось дать уверенный ответ на последние неудачи. Похвалю Чалханоглу, Диаса и Леао за правильные маневры, - заявил Пиоли Sky Sport.

- У нас есть четкое понимание, посмотрим, будут ли возможности усилить состав и постараемся воспользоваться каждым шансом, - так прокомментировал Пиоли планы на зимнее трансферное окно. - Если не получится, останется в том же составе. Сегодня нам не хватало двух центральных защитников и двух центрфорвардов.