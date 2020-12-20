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Пиоли - о голе Леау: «У нас есть 4-5 таких заготовок»

20 Декабря 2020, 19:56,

Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил, что сверхбыстрый гол в ворота «Сассуоло» на седьмой секунде не был случайностью.

- У нас есть 4-5 заготовок на стартовый свисток, нам хотелось дать уверенный ответ на последние неудачи. Похвалю Чалханоглу, Диаса и Леао за правильные маневры, - заявил Пиоли Sky Sport.

- У нас есть четкое понимание, посмотрим, будут ли возможности усилить состав и постараемся воспользоваться каждым шансом, - так прокомментировал Пиоли планы на зимнее трансферное окно. - Если не получится, останется в том же составе. Сегодня нам не хватало двух центральных защитников и двух центрфорвардов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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