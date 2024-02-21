Ван дер Ваарт раскритиковал «Аякс» за трансфер Хендерсона

Бывший футболист «Аякса» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал переход полузащитника Джордана Хендерсона в амстердамский клуб.

«Аякс» приобрел игроков нулевого качества. Они пригласили Джордана Хендерсона. Все, что он делает, это отдает небольшую передачу по линии или передачу назад. Никто не будет доволен такой игрой», — приводит слова ван дер Ваарта talkSPORT со ссылкой на нидерландское телевидение.

Эксперт добавил, что у него сердце обливается кровью из-за результатов и действий «Аякса».

В составе «Аякса» 33-летний Хендерсон принял участие в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.