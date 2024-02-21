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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Ван дер Ваарт раскритиковал «Аякс» за трансфер Хендерсона

21 Февраля 2024 • 14:26 Комментировать
АЗ Алкмаар
...
Аякс
25.02 18:45

Бывший футболист «Аякса» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал переход полузащитника Джордана Хендерсона в амстердамский клуб.

«Аякс» приобрел игроков нулевого качества. Они пригласили Джордана Хендерсона. Все, что он делает, это отдает небольшую передачу по линии или передачу назад. Никто не будет доволен такой игрой», — приводит слова ван дер Ваарта talkSPORT со ссылкой на нидерландское телевидение.

Эксперт добавил, что у него сердце обливается кровью из-за результатов и действий «Аякса».

В составе «Аякса» 33-летний Хендерсон принял участие в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

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Аякс Рафаэль Ван Дер Ваарт Джордан Хендерсон ещё теги

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